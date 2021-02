Los Himnos del Deporte: George Harrison y su amor por el automovilismo

Hay “algo” (en referencia a “Something” de George Harrison) del deporte que ha todos los aficionados nos apasiona, fenómeno similar a lo vivido con la “Beatlemanía”. En nuestra memoria está aquella célebre frase de Ed O’Suvillan mientras los presentaba en el Shea Stadium de Nueva York en 1965: “Aquí están los Beatles.”

Uno de los personajes icónicos de aquella mítica agrupación fue George Harrison. El exguitarrista y compositor siempre vivió una vida al límite en los escenarios, similar a la de las pistas de Fórmula Uno. Desde los 14 años profesó su amor por el deporte motor, cuando acudió al Circuito de Aintree para ver el triunfo de Stirling Moss en 1955. La fama del “Cuarteto de Liverpool” en los años 60 le impidió estar más tiempo en los “paddocks”.

Pero el místico Beatle se hizo amigo de pilotos como Graham Hill, Jim Clark, Emerson Fittipaldi o Damin Hill, joven promesa a la que financió previo a ser campeón del mundo en 1996. Sin embargo fue su amistad con Jackie Stewart la que trascendió los circuitos en una entrevista para Motorsport en 1979: “Es un poco más interesante para mi. Tener amigos como Jackie (Stewart) me hace entender más”, sentenció Harrison. De esa complicidad nace una de las grandes odas de la “velocidad” del álbum homónimo del cantautor ya en su faceta solista en 1979: “George (Harrison) escribió una gran canción sobre tableros y carreras llamada “Faster”, fueron las palabras de su gran amigo y paisano británico tres veces campeón de F1.

Himnos al deporte

Dicen que manejar un monoplaza es igual de electrizante que hacer llorar una guitarra (My Guitar Gently Whips"). Lo que nos recuerda lo que en verdad es la vida (al recordar “What is life"). Felices 78 vueltas al sol, George. Tarde o temprano sale la luz para todos ("Here Comes the Sun"), cuando se trata de himnos deportivos.