¡Increíble! Djokovic pone en duda su participación en octavos de final del Australia Open

El tenista serbio Novak Djokovic habló en conferencia de prensa tras la sufrida victoria conseguida ante el estadounidense Taylor Fritz, donde por unas molestias abdominales estuvo cerca de retirarse del primer Grand Slam de la temporada.

El actual número uno del mundo comentó que fue una de las victorias que más le han costado en su trayectoria deportiva por esas molestias:

“Antes que nada, quiero felicitar a Fritz por el gran partido que hizo. Lamento mucho que haya perdido un partido como el de hoy. La clave de todo ha estado en que no me vine abajo, tenía la esperanza de que poco a poco me iba a ir encontrando un poco mejor. Al final del cuarto set parece que esas molestias que tuve fueron remitiendo un poco, pero el tercer y gran parte del cuarto parcial estaba fuera casi ausente, solo sacaba y no podía hacer prácticamente nada en el resto”

Una de las curiosidades del encuentro ocurrió cuando desde la Rod Laver Arena se anunciaba que el público debía abandonar inmediatamente las gradas e ir directamente a casa. El motivo fue debido a que a la media noche entraba el vigor el nuevo toque de queda en Melbourne:

“Obviamente han sido noticias muy malas las que hemos recibido hoy. Todos sabían que iban a entrar en vigor unas normas que les mantendrán encerrados durante unos días. En cierto modo, es desafortunado para la gente que no terminara de ver el partido completo”

Novak Djokovic podría perderse los octavos de final

Por último, el serbio puso en dudas su participación en octavos de final, u próximo rival será el canadiense Milos Raonic:

“No sé que ocurrirá. Tengo muchas molestias. No sé que haré para poder recuperarme en menos de dos días. No sé si saldré a la pista o no. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado hoy. Veremos qué pasa mañana”, concluyó Djokovic.