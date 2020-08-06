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Fútbol

Min x Min | Segunda carrera del Season Six Finale de Fórmula E

El circuito de la Fórmula E en Berlín, recibirá por segundo día los bólidos eléctricos.

Felix Da Costa

Escrito por: Azteca Deportes

En la primera carrera del desafío denominado como Season Six Finale en Berlín, Alemania se levantó con el triunfo Félix Da Costa, líder del campeonato que se definirá tras haber completado las 6 carreras.

Este jueves los autos eléctricos vuelven a salir al ruedo para tumbar de la cima al portugués da Costa, quien se encamina al título mundial.

Sigue minuto a minuto las acciones de esta competencia:

12:00 PM | Inicia la carrera en Berlín, en la que los coches salen bien librados de algún contacto.

12:10 PM | Tras 10 minutos de carrera, Da Costa es el líder de la competencia.

12:30 PM | Se retira de la carrera Nyck de Vries, tras un arranque prometedor.

12:52 PM | Da Costa se mantiene a la cabeza, recta final de la carrera.

12:52 PM | ¡IMBATIBLE! gana por tercera vez consecutiva en el campeonato, y se hace con la segunda victoria del Season Six Finale de Berlín.

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