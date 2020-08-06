Min x Min | Segunda carrera del Season Six Finale de Fórmula E

En la primera carrera del desafío denominado como Season Six Finale en Berlín, Alemania se levantó con el triunfo Félix Da Costa, líder del campeonato que se definirá tras haber completado las 6 carreras.

Este jueves los autos eléctricos vuelven a salir al ruedo para tumbar de la cima al portugués da Costa, quien se encamina al título mundial.

Sigue minuto a minuto las acciones de esta competencia:

12:00 PM | Inicia la carrera en Berlín, en la que los coches salen bien librados de algún contacto.

AND WE GO GREEN IN BERLIN! Retweet if you're watching Round 7 LIVE! ⚡️#BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/s2kGW68aWx — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 6, 2020

12:10 PM | Tras 10 minutos de carrera, Da Costa es el líder de la competencia.

12:30 PM | Se retira de la carrera Nyck de Vries, tras un arranque prometedor.

Heartbreak for @nyckdevries who retires from the race after a strong start #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/3vv0EnAnHF — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 6, 2020

12:52 PM | Da Costa se mantiene a la cabeza, recta final de la carrera.

12:52 PM | ¡IMBATIBLE! gana por tercera vez consecutiva en el campeonato, y se hace con la segunda victoria del Season Six Finale de Berlín.