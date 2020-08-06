Min x Min | Segunda carrera del Season Six Finale de Fórmula E
El circuito de la Fórmula E en Berlín, recibirá por segundo día los bólidos eléctricos.
En la primera carrera del desafío denominado como Season Six Finale en Berlín, Alemania se levantó con el triunfo Félix Da Costa, líder del campeonato que se definirá tras haber completado las 6 carreras.
Este jueves los autos eléctricos vuelven a salir al ruedo para tumbar de la cima al portugués da Costa, quien se encamina al título mundial.
Sigue minuto a minuto las acciones de esta competencia:
Everything safe in Berlin. #RacingBeyond pic.twitter.com/vuhgl4ZvHj— BMW Motorsport (@BMWMotorsport) August 6, 2020
12:00 PM | Inicia la carrera en Berlín, en la que los coches salen bien librados de algún contacto.
AND WE GO GREEN IN BERLIN! Retweet if you're watching Round 7 LIVE! ⚡️#BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/s2kGW68aWx— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 6, 2020
12:10 PM | Tras 10 minutos de carrera, Da Costa es el líder de la competencia.
12:30 PM | Se retira de la carrera Nyck de Vries, tras un arranque prometedor.
Heartbreak for @nyckdevries who retires from the race after a strong start #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/3vv0EnAnHF— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 6, 2020
12:52 PM | Da Costa se mantiene a la cabeza, recta final de la carrera.
12:52 PM | ¡IMBATIBLE! gana por tercera vez consecutiva en el campeonato, y se hace con la segunda victoria del Season Six Finale de Berlín.
UNBEATABLE! @afelixdacosta wins for the third time in a row as he claims victory at the #BerlinEPrix ⚡️ #THISISBOSS #SeasonSixFinale pic.twitter.com/6UZcEbj0Do— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 6, 2020