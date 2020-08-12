Min. a min. de la Ronda 10 el E-Prix de Berlín

¡Culmina la carrera con Oliver Rowland llevándose la victoria de punta a punta, gran victoria para el piloto británico!

.@Sebastien_buemi having an excellent race, starting from the back and now up to 10th! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/NQreFZoB9Q — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020

En la vuelta 30 la lucha se intensifica por el tercer puesto entre Lotterer y Rast.

Faltando 10 minutos, Rowland es líder, segundo Frinjs y en la tercera posición Lotterer.

Lotterer toma la tercera posición, atrás de Frinjs y el líder Rowland en la vuelta 20.

¡Dos campeones chocan! Grassi sufre un pinchazo tras esta batalla con Da Costa.

El piloto de Nissan e.dams sigue liderando la carrera después de 15 vueltas.

Después de 10 vueltas Rowland es líder de la carrera seguido por Frijns y Jani. En la cuarta posición se ubica Lotterer.

AND WE GO GREEN IN BERLIN FOR ROUND 10! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/T9fHxBtRLa — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020

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Inicia la carrera en Tempelhof

Oliver Rowland, de Nissan e.dams, consiguió su tercera Pole Position en la Fórmula E en la décima ronda del E-Prix de Berlín desde el aeropuerto de Tempelhof.