Min. a min. de la Ronda 10 el E-Prix de Berlín
Oliver Rowland se lleva la victoria de punta a punta en la Fórmula E
Post Race Podium And Analysis - LIVE FROM BERLIN! #SeasonSixFinale #BerlinEPrix https://t.co/Rz10RIKUe2— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020
A dominant victory from @oliverrowland1 in Round 10 of the #BerlinEPrix #SeasonSixFinale! ⚡️ #THISISBOSS pic.twitter.com/ZulyR4nCCq— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020
¡Culmina la carrera con Oliver Rowland llevándose la victoria de punta a punta, gran victoria para el piloto británico!
.@Sebastien_buemi having an excellent race, starting from the back and now up to 10th! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/NQreFZoB9Q— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020
En la vuelta 30 la lucha se intensifica por el tercer puesto entre Lotterer y Rast.
Faltando 10 minutos, Rowland es líder, segundo Frinjs y en la tercera posición Lotterer.
Lotterer toma la tercera posición, atrás de Frinjs y el líder Rowland en la vuelta 20.
¡Dos campeones chocan! Grassi sufre un pinchazo tras esta batalla con Da Costa.
Two champions collide! @LucasdiGrassi suffers a puncture after this battle with @afelixdacosta #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/dPhpNfDZDW— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020
El piloto de Nissan e.dams sigue liderando la carrera después de 15 vueltas.
Your top 🖐 with 30 minutes plus 1 lap to go...— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020
1. @oliverrowland1
2. @RFrijns
3. @neeljani
4. @Andre_Lotterer
5. @alexlynnracing #BerlinEPrix #SeasonSixFinale
Después de 10 vueltas Rowland es líder de la carrera seguido por Frijns y Jani. En la cuarta posición se ubica Lotterer.
Huge commitment from @Andre_Lotterer with a big overtake on Alex Lynn! @PorscheFormulaE #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/7fcLzTAPdD— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020
AND WE GO GREEN IN BERLIN FOR ROUND 10! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/T9fHxBtRLa— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020
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Inicia la carrera en Tempelhof
Oliver Rowland, de Nissan e.dams, consiguió su tercera Pole Position en la Fórmula E en la décima ronda del E-Prix de Berlín desde el aeropuerto de Tempelhof.
Live from the grid ahead of Round 10! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale https://t.co/DWpI81V8Nr— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020