Nadal revela detalles sobre su amistad con Federer

Son el mejor exponente de la elegancia, la deportividad y la fraternidad, Rafael Nadal y Roger Federer son más que una rivalidad dentro de la cancha de tenis. Con el paso de los años, el español y el suizo han forjado una buena relación, que se convirtió en amistad.

“Somos muy buenos compañeros y con el tiempo nuestra relación no ha hecho más que mejorar. Tenemos un contacto regular y sé que puedo llamarle en cualquier momento, y él a mí también. Hablamos mucho, hoy mismo, hace un rato, charlamos. La amistad es algo muy importante para mí, creo que no es fácil tener muchos amigos porque eso significa mucho para mi. Yo no podría hablar con Roger de según qué cosas, nunca le diría que me duele la rodilla antes de un partido. Es por ello por lo que no puedo decir que seamos amigos íntimos”, comentó Nadal.

Rafa Nadal se prepara para Roland Garros

No es la primera vez que el tenista español se expresa en este sentido, aunque siempre ha reafirmado su creencia de que, una vez finalicen sus respectivas carreras profesionales, su amistad podría desarrollarse. Además de esto, Rafael Nadal habló de su estado de forma y sus expectativas para los próximos meses.

“Quiero estar bien preparado para poder ser muy competitivo. Estoy trabajando muy duro para lograrlo porque esta es la etapa del año más importante para mí", sentenció Nadal.

Rafael Nadal, todavía sin reaparecer en las pistas desde el Abierto de Australia, sigue preparando la temporada de tierra batida al tiempo que participa en actos de su Academia y otras colaboraciones publicitarias. El manacorí, igualado con Federer con 20 títulos de Grand Slam, espera superarlo en la próxima edición de Roland Garros.

