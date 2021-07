Nyck Kyrgios no puede más y se retira de Wimbledon

El australiano Nick Kyrgios no pudo completar su partido de tercera ronda contra el canadiense Felix Auger-Aliassime y se retiró en el tercer set con un problema abdominal.

Kyrgios, que llevaba más de cuatro meses sin competir antes de este Wimbledon, se hizo daño en el abdomen durante el primer set contra Auger-Aliassime, pero pudo continuar hasta llevarse el parcial.

Sin embargo, ya tocado, cedió la segunda manga y se retiró antes de agravar el problema. El australiano había dejado una curiosa imagen antes del partido al olvidarse en el vestuario las zapatillas para jugar y se disculpó con el público al tener que terminar el espectáculo antes de tiempo.

Kyrgios no tenía claros objetivos en este torneo

Kyrgios ya había asegurado antes del torneo que venía prácticamente de vacaciones y sin expectativas. Apenas realizó preparación previa al torneo y completó un maratón de cinco horas, dividido en dos días en su debut, lo que no ayudó a su frágil físico. Tras vencer en tres parciales al italiano Gianluca Mager, su cuerpo dijo basta.

Aun así, Kyrgios sigue en competición en el cuadro de dobles mixto, donde participa junto a la estadounidense Venus Williams. Su futuro en ese torneo dependerá de la gravedad de la lesión.

El baloncesto, la verdadera pasión de Kyrgios

Previo a su retiro de Wimbledom, un día antes, el australiano Nyck Kyrgios realizó polémicas declaraciones en donde reveló que el tenis no es su gran pasión.

“Bueno, yo definitivamente no amo tanto en tenista como estas leyendas. Federer, Nadal y Djokovic no podrían vivir sin el tenis. Es su gran amor. Para mí mi gran amor es el baloncesto, pero no pude seguir ese sueño”, aseguró.

“Yo no me despierto cada día pensando en ello, queriendo mejorar cada vez que entro en pista. No me ocurre, no es algo que me pase fácil. También creo que ellos no tuvieron que crecer con tanto criticismo al comienzo de su carrera. No digo que eso me haya sacado del deporte, pero sí que me puso mucha presión al principio”.

EFE