Piloto de la Fórmula 1 está a punto de causar un accidente fatal

México. El ex piloto de la Fórmula Uno el alemán Ralf Schumacher considera que el ruso Nikita Mazepin, compañero de su sobrino Mick en Haas, va a ocasionar una muerte en la categoría por su forma de manejar.

El comentario del hermano del multicampeón Michael Schumacher viene al caso luego que Mazepin cerró la puerta agresivamente al otro Haas en la recta de Zandvoort del Gran Premio de los Paíse Bajos, encajonándole cerca del muro.

“Mick estaba en una posición perfecta para adelantar cuando Mazepin se movió, se detuvo e incluso le rompió el alerón delantero durante la maniobra. Es un movimiento que puede causar muertes. Estas acciones no tienen nada que ver con la Fórmula 1. Este riesgo que asume no se adapta a su talento. Parece abrumado y frustrado. Günther Steiner tiene que intervenir. Con acciones como esta, Nikita no tiene cabida en la Fórmula 1", declaró Ralf para Sky.





Mazepin niega roces internos, mientras Günther Steiner, jefe del equipo, aunque avisa de que no le gusta ver a sus pilotos en ese tipo de batallas, no lo ve mal: “No diría que fue una maniobra cruel. Siempre se necesitan dos para bailar el tango. Eso no debería haber sucedido, pero sucedió. Trabajaremos para resolver el problema. Tuvimos una reunión al respecto y hasta ahora no hemos encontrado una solución. Volveremos a sentarnos antes de Monza para solucionarlo. Tenemos que encontrar un compromiso, de lo contrario introduciremos reglas”.

Lo que enoja a Ralf Schumacher es el poder de Mazepin dentro de Haas por el dinero que lleva a la escudería: “No puedo decir exactamente por qué, pero tal vez sea porque su padre invierte mucho dinero o incluso ya posee acciones. Sin embargo, la exclusión de Nikita durante la temporada actual no es una alternativa, porque Mazepin aporta mucho dinero al equipo. En mi opinión, los intereses financieros pueden ser la única razón por la que el jefe del equipo sigue parado frente a Nikita. Además, la simpatía y el efecto de marketing con Mick es mejor”.