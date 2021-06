Djokovic regala raqueta del campeonato de Roland Garros a mexicano

Luego de conquistar el torneo de Roland Garros 2021, el tenista serbio, Novak Djokovic, tuvo un gran gesto con un niño mexicano que lo apoyó durante todo el encuentro frente al griego, Stéfanos Tsitsipás.

“No conozco al chico, pero estuvo en mi oído durante todo el partido. Especialmente cuando estaba dos sets abajo. Me alentaba y me daba tácticas. Me decía: Mantén tu servicio, consigue una primera pelota fácil, lánzate y ve por su revés. Me estaba entrenando literalmente, encontré eso muy lindo y muy bueno. Sentí que la mejor persona para darle la raqueta era a él por apoyarme”, mencionó Djokovic en la conferencia de prensa tras ganar el Abierto de Francia.

Luego de ir abajo por dos sets, Djokovic logró remontar el partido y terminó llevándose el juego por 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4, logrando así su decimonoveno Grand Slam, siendo la segunda ocasión que levanta el título de Roland Garros, torneo en el cual Rafael Nadal se mantiene como el más ganador con 13 títulos en las tierras del torneo en arcilla de París.

Djokovic, a un título de Federer y Nadal

Novak Djokovic levantó su segundo título de Roland Garros y con ello, se acercó al tenista suizo, Roger Federer y el español, Rafael Nadal, quienes se encuentran en la parte alta de la clasificación de títulos de Grand Slam con 20 campeonatos cada uno.

Sumado al Abierto de Francia, el tenista de Serbia también se coronó en el Abierto de Australia, edición en la que venció al ruso Daniil Medvédev en el pasado mes de febrero, y se acercó a los dominadores con 19 títulos de Grand Slam.

El próximo torneo por venir es el Grand Slam de Wimbledon, el cual se disputará del 28 de junio al 11 de julio, campeonato en el que Djokovic buscará alcanzar a Federer y Nadal como los máximos ganadores de torneos oficiales.

