Jugó en Cruz Azul y se retiró a los 38 años, pero terminó sin nada debido a sus excesos

Cruz Azul se dice listo para disputar un torneo más de la mano de Joel Huiqui, quien ayudó a sumar un título más en su historia a través de futbolistas que, desde ahora, estarán en la historia de uno de los clubes más grandes del país gracias al logro obtenido hace unos meses.

cruz azul

La historia de Cruz Azul deriva de futbolistas que lograron trascender por su estilo de juego y, sin duda, uno de los ejemplos más claros de lo anterior es el de Pablo Larios, un portero que tuvo la oportunidad de jugar en el club pero que, sin embargo, no tuvo un desenlace acorde a su grandeza.

Pablo Larios, de jugar en Cruz Azul a perderse en sus excesos

Pablo Larios es considerado, por muchos expertos, uno de los mejores porteros en la historia de nuestro país gracias a sus virtudes como el mano a mano, el juego aéreo y su liderazgo, hecho que ayudó a que disputara partidos con equipos como Cruz Azul, Puebla, Zacatepec y, por supuesto, la Selección Mexicana.

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Parte de los seleccionados nacionales que jugaron en el Mundial de México 1986 retratados para el álbum Panini de dicho mundial.

Qué jugadores recuerdas aparte de Hugo Sánchez? Recuerdas en qué equipo mexicano jugó Pablo Larios, Tomás Boy, Javier Aguirre o Miguel España?… pic.twitter.com/lL56jFfu2f — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) June 24, 2026

Sin embargo, y más allá de los éxitos que tuvo a nivel clubes y Selección, la realidad es que a fuera del campo Pablo Larios vivió momentos de dura tensión a través de los excesos que vivió, mismos que lo obligaron a retirarse hasta los 38 años de edad por una serie de problemas económicos.

¿Cómo fue la vida de Pablo Larios después de su etapa como profesional?

Pablo Larios acumuló una sólida fortuna como jugador de Cruz Azul, Puebla y Zacatepec; sin embargo, él mismo admitió en distintas charlas que no supo administrarla, pues la misma se gastaba en objetos como autos de lujo y distintos excesos que lo llevaron a una depresión tras su retiro.

Las complicaciones familiares que tuvo lo orilló a caer en problemas de adicciones que desfiguraron su rostro tras una infección bacteriana. Al final, esta situación consumió todo su dinero y los bienes que tenía a su nombre, por lo que su vida terminó en 2019 alejado de los éxitos que tuvo en su momento.