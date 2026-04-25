Rumbo a la Liguilla: Los 3 equipos que han sido la REVELACIÓN del Clausura 2026 al momento

Comienza la cuenta regresiva para el cierre del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y, a falta de una jornada para su culminación, la realidad es que existen tres equipos que han sorprendido a propios y extraños gracias al buen nivel que han demostrado hasta ahora.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Más allá de los principales candidatos al título como lo son Toluca, Tigres, Cruz Azul, Chivas y América, la realidad es que tres escuadras han puesto contra las cuerdas a otros equipos a lo largo del Clausura 2026, por lo que se perfilan para ser el caballo negro rumbo a la Liguilla del futbol mexicano.

¿Qué equipos han sido la revelación del Clausura 2026 rumbo a la Liguilla?

Pumas: Cuando parecía que el torneo comenzaba de forma pésima para Efraín Juárez, el técnico mexicano ha recompuesto el barco y, ahora mismo, tiene a Pumas peleando por los primeros lugares a pesar de que su plantilla no se compara con otras de la Liga BBVA MX.

Domingo de recuperación y trabajo enfocado en la Jornada 16, que el próximo martes nos vemos en C.U. 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Dppo46opk6 — PUMAS (@PumasMX) April 19, 2026

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Pachuca : Un hecho similar ocurre con los Tuzos , quienes tras perder en su duelo inaugural ante Chivas han venido de menos a más en la temporada, por lo que no se descarta que el club pueda llegar a instancias finales del Clausura 2026 considerando que no tendrá bajas por la Copa Mundial de la FIFA.

: Un hecho similar ocurre con los , quienes tras perder en su duelo inaugural ante han venido de menos a más en la temporada, por lo que no se descarta que el club pueda llegar a instancias finales del considerando que no tendrá bajas por la Copa Mundial de la FIFA. Atlas: De la mano de Diego Cocca, los rojinegros han recuperado la especie que tuvieron hace algunos años y, si bien no están en los primeros lugares, se perfila para ser un equipo realmente incómodo si es que logran llegar a la Liguilla del futbol mexicano.

¿Qué equipo de la Liga BBVA MX ha decepcionado en este Clausura 2026?

La realidad es que Rayados de Monterrey ha tenido una de las campañas más inestables de los últimos años con derrotas en casa y algunos resultados que no van de acuerdo con la historia que el club desea presentar a sus aficionados, por lo que el club ya está completamente eliminado de la Liguilla.

