Padre de Gilberto Mora reveló algo que les da mucha esperanza a los mexicanos y que enamoró a muchos

Gilberto Mora sigue demostrando lo crack que es en el Mundial Sub-20, pues suma 2 goles y una asistencia en apenas un par de partidos. La nueva joya del futbol mexicano ha llamado la atención a nivel internacional por su gran nivel e incluso la prensa española quedó anonadada con su juego a tal grado de nombrarlo como el mejor . Su padre también reaccionó y reveló algo que le da mucha esperanza a todos.

“Yo creo que no [conocemos aún el tope futbolístico de Gilberto Mora]. El profe [Juan Carlos] Osorio lo inició muy bien y ahora el técnico Sebastián Abreu le está dando una continuidad bastante buena, done también se ve muy suelto. Los que lo conocemos sabemos que es una posición muy natural de él, como un delantero engañoso”, mencionó el papá de Mora, quien salvó a un equipo del descenso .

Los sabios consejos que recibe Gilberto Mora de su padre

El papá de Gilberto Mora destacó que cumple con la función de aconsejar a su hijo, tanto como padre como entrenador, a fin de que no tenga una carrera esporádica, sino que la mantenga, pues aún le quedan varios años por delante al futbolista de Xolos de Tijuana.

“Que vaya un día a la vez, en el presente y que sea él mismo. Hay que enseñarle que no se conforme y que siempre de más. Uno que lo conoce sabe que Gil tiene aún más [por dar] y lo está sacando, cada vez se ve mejor. Que bueno por él”, detalló el padre en una entrevista.

Los números de Gilberto Mora en el segundo semestre del año

Gilberto Mora ha tenido un gran segundo semestre de 2025, luego de ganar su primer torneo oficial con la Selección Mexicana con tan solo 16 años de edad. El mediocampista regresó a Xolos con los ánimos por los cielos para encarar el Apertura 2025, torneo que inició con el pie derecho.

Mora suma 3 tantos y una asistencia en 8 de las 11 jornadas que van del Apertura 2025, según BeSoccer. Lo anterior, ya que el futbolista de 16 años fue convocado por la Selección Mexicana para encarar el Mundial Sub-20, torneo en el que suma 2 anotaciones y un pase para gol en un par de partidos de la Fase de Grupos.