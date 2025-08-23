En su país es un ídolo, pero en la Liga BBVA MX todavía piensan si renovarle su contrato o no

El futuro de James Rodríguez sigue siendo toda una incertidumbre en la Liga BBVA MX. El colombiano es ídolo en su país y llegó a México convirtiéndose en un futbolista importante para el León, pero poco a poco ha perdido su nivel y no se le ve tan cómodo como en un inicio. Hasta hace poco, el cafetalero habló de su futuro y rompió el silencio sobre la continuidad en la Fiera.

Ya sea por lesiones o cansancio, pero James Rodríguez ha dejado de ser la estrella que se esperaba para el León. Hace unos días el entrenador Eduardo Berizzo reveló por qué el colombiano no jugó en la victoria contra el Necaxa y aseguró que el futbolista tenía una dolencia que le impidió salir al campo de juego.

“Hasta ahora no han dicho nada. Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, y si no tienen la idea de seguir, pues tomaré otro camino”, expresó el capitán en una entrevista.

¿Cuándo termina el contrato de James Rodríguez con el León?

James Rodríguez llegó a México para jugar con el León a partir del Clausura 2025. Sus primeros partidos dejó muy buen sabor de boca y en el Bajío se ilusionaban con un nuevo título, pero todo indica que el no ir al Mundial de Clubes terminó con cualquier ilusión del capitán de Colombia. Ahora le quedan pocos días para renovar su contrato que termina el próximo 31 de diciembre y aún no tiene definido si se quedará en la Liga BBVA MX o buscará otro destino.

Mucho se rumoró antes de que llegara al balompié mexicano que también tenía ofertas de equipos en Colombia. Se hablaba que Atlético Nacional y Junior habían preguntado por el futbolista, pero le inspiraba llegar al León y disputar el Mundial de Clubes (que no se dio porque la FIFA lo sacó).

Ahora, a pocos días de que termine su contrato y solamente con tres goles en la institución del Bajío y 20 juegos disputados, su futuro está en el aire.