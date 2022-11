Francesco Totti : “Qatar 2022 sin Italia es como Roma sin el Coliseo”

La Selección de Italia no logró obtener su boleto para el Mundial de Qatar 2022, el equipo ‘Azzurri’ suma dos campeonatos que se pierden de manera consecutiva, algo que jamás había ocurrido en su historia. Francesco Totti, Campeón del Mundo en Alemania 2006, se pronunció sobre la ausencia de su país en la Copa de la FIFA.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Te puede interesar: Cuauhtémoc Blanco: “Ellos llevan a Messi, nosotros a Chucky”

Las palabras de Francesco Totti sobre Qatar 2022

De acuerdo con una entrevista para Sky Sports Italia, ‘Il capitano’ aseguró que es inusual seguir Qatar 2022 cuando no está la Selección de Italia, y lanzó la comparativa con una de las maravillas del mundo.

“El Mundial sin Italia es como Roma sin el Coliseo. Es inusual, para nosotros los italianos es más que negativo. Son cosas que pasan y hay que tomarlas de la manera correcta”, dijo Francesco Totti.

El campeón del Mundo en 2006, aseguró que el Mundial de Qatar 2022 será distinto a lo que se ha visto antes, pero no dejará de tener el nivel que siempre le ha caracterizado.

“Seguiremos un Mundial diferente, pero sigue siendo una competición importante con grandes equipos. Un Mundial diferente por su ubicación en el calendario”.

Totti

¿Hay Favoritos para Qatar 2022?

El internacional italiano mencionó en la entrevista que no habrá sorpresas en Qatar 2022, dado que los candidatos para levantar la Copa siguen siendo los mismos equipos de siempre... “Francia, Brasil, Argentina, Alemania y España”, aunque el ex 10 de la Roma aseguró que no hay un favorito en particular.

“No hay uno en particular, en el Mundial todo puede pasar. Además, jugando en noviembre y diciembre, no sabes cómo llegan los jugadores a nivel físico”, mencionó Francesco Totti.

Te puede interesar: Estas serán las actividades de Cristiano Ronaldo durante Qatar 2022

Totti ve con posibilidades al Napoli de ganar la Serie A

Además del Mundial de Qatar 2022, el italiano ex de la Roma habló de la actualidad de la Serie A, y tuvo palabras de reconocimiento para el Napoli de Hirving Lozano.

“El campeonato italiano siempre es hermoso, de principio a fin. Napoli está superando las expectativas este año y está haciendo grandes cosas. Si continuara así, las posibilidades de que los otros equipos se recuperaran serían mínimas. Milan, Inter y Juventus, sin embargo, nunca se dan por vencidos. Hasta el final será un campeonato bonito y combativo. Hay que ver cómo regresan los jugadores después del Mundial. Sin embargo, si el Napoli mantiene esta continuidad, creo que será difícil detenerlos”, dijo Totti.