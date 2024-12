Acusan a exjugador de la selección argentina de feminicidio

En un trágico y confuso incidente, la Justicia argentina investiga la muerte de Raquel Candia, pareja del exfutbolista Fernando Cáceres, quien cayó desde el séptimo piso de un edificio en Buenos Aires. El suceso ocurrió con Cáceres presente en el domicilio.

¡Doblete de Cristiano Ronaldo! Al-Nassr 2-0 Damac FC | Liga Saudí

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Tchouaméni estaría cerca de salir del Real Madrid

La familia de Candia ha declarado a los medios que consideran el hecho como un feminicidio. Según sus declaraciones, Cáceres, quien tiene movilidad reducida debido a un asalto en 2009, maltrataba y hostigaba a Candia. “Fernando Cáceres es un asesino”, exclamó un hermano de la víctima, añadiendo que “hay testigos” de los malos tratos y que los vecinos escucharon un “griterío” la noche del incidente.

Fernando Cáceres sufrió un asalto con graves consecuencias

La autopsia de Candia, de 45 años, se lleva a cabo este día para determinar las circunstancias exactas de su caída. En el momento del hecho, Cáceres, de 55 años, se encontraba recostado en una habitación contigua. El exfutbolista, quien perdió el ojo derecho y sufrió graves secuelas tras el asalto de 2009, ha sido acusado por la familia de Candia de haberla maltratado y amenazado.

“Mi hermana no se va a matar. No haría esas cosas”, afirmó otro hermano de la víctima, mientras que una prima coincidió en que la familia no cree que Candia se haya suicidado. “Yo sé y estoy segura que ella no habría hecho esa cosa. No fue ella. Lo hicieron y se tiene que investigar quién fue el culpable”, declaró.

Fernando Cáceres jugó con River Plate y Boca Juniors

Fernando Cáceres, conocido por su carrera en la selección argentina y su paso por clubes como River Plate, Boca Juniors, Independiente y Argentinos Juniors, así como por su éxito en el futbol español con el Real Zaragoza, Valencia y Celta de Vigo, se encuentra ahora en el centro de una investigación que busca esclarecer los hechos.

Este caso resalta la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar la verdad detrás de la trágica muerte de Raquel Candia.

Te puede interesar: El momento crítico que salvó a Edoardo Bove de la muerte

Mientras tanto, la comunidad futbolística y los seguidores de Cáceres esperan con ansiedad los resultados de la autopsia y las investigaciones judiciales, que arrojarán luz sobre este lamentable suceso. La familia de Candia busca justicia y respuestas, mientras el exfutbolista enfrenta un escrutinio público y legal sin precedentes.