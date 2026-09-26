¿Se pierde el partido ante Barcelona? El reporte médico del Real Madrid sobre la lesión de Mbappé

El conjunto Real Madrid respira aliviado tras confirmarse el alcance de la lesión de su máxima figura, Kylian Mbappé. El delantero francés, convertido en el eje ofensivo más importante del conjunto merengue, encendió todas las alarmas luego de desplomarse sobre el césped luego de anotar el gol de la victoria de la selección de Francia ante Turquía en la UEFA Nations League. El ’10’ sintió de inmediato una molestia muscular que obligó a su atención médica urgente y a su posterior salida del terreno de juego.

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En los primeros momentos de tensión, la incertidumbre se apoderó de la afición francesa, madridista y de la prensa deportiva, llegando a especularse con un panorama sumamente desalentador que incluso ponía en riesgo su participación para el esperado Clásico ante el Barcelona. Sin embargo, las valoraciones médicas descartaron daños de mayor gravedad, disipando los fantasmas de una ausencia prolongada.

¿Cuál es el reporte oficial del Real Madrid?

El reporte oficial del Real Madrid señala: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”

¿Cuándo regresaría Mbappé con el Real Madrid?

Aunque el club español ha optado por la prudencia institucional al no oficializar con exactitud el tiempo de baja en su comunicado oficial, fuentes cercanas al entorno merengue señalan que el periodo de recuperación rondará los diez días. Bajo este pronóstico optimista, el regreso del astro francés a los terrenos de juego está proyectado para el próximo 10 de octubre, fecha en la que los capitalinos recibirán en el Estadio Santiago Bernabéu al Villarreal en el marco de la jornada ocho de LaLiga.

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Esta pausa obligada permitirá que el atacante recupere el ciento por ciento de su condición física aprovechando el paro por la Fecha FIFA. De esta manera, el cuerpo técnico encabezado por José Mourinho podrá contar nuevamente con su estrella estelar para encarar el tramo más exigente de la temporada en el campeonato español y la UEFA Champions League.

