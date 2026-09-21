Partido de HOY lunes 21 de septiembre: Giants vs Rams en el Monday Night de la Semana 2 de la NFL

Los Angeles Rams reciben en el SoFi Stadium a los New York Giants a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, para bajar el telón de La Semana 2 de la NFL este lunes 21 de septiembre en el tradicional Monday Night Football, en un compromiso donde ambos equipos llegan con realidades sumamente distintas tras su debut de la temporada 2026.

¿Cómo llega Los Angeles Rams para este partido?

Los Angeles Rams (0-1) saltan al emparrillado de Inglewood urgidos de dar un golpe sobre la mesa y sacudirse las dudas tras tropezar estrepitosamente en la primera jornada ante San Francisco 49ers en partido que se disputo en territorio australiano. La ofensiva liderada por el veterano Matthew Stafford apenas logró acumular siete puntos la semana pasada, por lo que el estratega Sean McVay buscará apoyarse en el talento receptor de Puka Nacua, que se encuentra en duda para este encuentro, y el juego terrestre de Kyren Williams y Blake Corum para encender motores frente a su afición.

¿Cómo llega New York Giants para este partido?

Por su parte, los New York Giants (1-0) llegan a la Costa Oeste motivados y desplegando un futbol americano sumamente efectivo bajo el mando de su head coach John Harbaugh. El mariscal de campo novato Jaxson Dart sorprendió a la liga en su presentación ante los Dallas Cowboys al lanzar para tres anotaciones sin intercepción. Con el respaldo terrestre de Cam Skattebo y la irrupción del ala cerrada Isaiah Likely, el cuadro neoyorquino quiere ligar victorias y dar un aviso serio en la División Este de la Conferencia Nacional.

Las claves tácticas pasarán por el duelo en las trincheras. La defensiva de los Giants, impulsada por el apoyador Tremaine Edmunds, intentará presionar constantemente a Stafford. En contraste, la secundaria angelina deberá contener las series ofensivas sostenidas con las que los neoyorquinos han dominado el reloj de posesión.

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¿En qué posición se encuentran Rams y Giants?

En este momento los Rams se encuentra en el último puesto de la División Oeste donde los 49ers y Seattle Seahawks son primeros con 2-0, segundos por Arizona Cardinals con 1-1.

Por su parte, Giants se ubica por debajo de Philadelphia Eagles (2-0), pero arriba de Dallas Cowboys (1-1) y Washington Commanders (0-2).

