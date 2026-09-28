Partido de HOY lunes 28 de septiembre: Eagles vs Bears en el Monday Night de la Semana 3 de la NFL

En la cancha del del legendario Soldier Field, los Philadelphia Eagles se meten a la casa de los Chicago Bears en el tradicional Monday Night Football para cerrar este lunes 28 de septiembre la Semana 3 de la NFL.

Ambos equipos llegan con urgencias distintas en este arranque de temporada. Por un lado, la franquicia de Philadelphia pisa territorio hostil con un paso invicto de 2-0, tras haber superado por la mínima a los Tennessee Titans, un encuentro que dejó muchas dudas. De la mano de un dinámico Jalen Hurts y la potencia terrestre de Saquon Barkley, el conjunto dirigido por la experiencia defensiva de Vic Fangio buscará imponer condiciones desde el primer cuarto.

Sin embargo, las alarmas y reflectores apuntan hacia el bando local. Los Bears (1-1) encararán este compromiso con importantes dudas y ajustes en la posición de mariscal de campo tras confirmarse la baja por lesión de Caleb Williams, situación que obligará al cuerpo técnico a confiar las riendas de la ofensiva a su profundidad en los controles, ya sea con Tyson Bagent o el veterano Case Keenum. A pesar de esta incertidumbre en su ofensiva, Chicago confía en hacer valer la localía y en el empuje de su afición para frenar el vuelo de unas Águilas que parten como favoritas por 4.5 puntos en las apuestas.

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¿Cuáles son las claves del duelo entre Eagles vs Bears?

En el papel, las claves del encuentro pasarán por la trinchera. La defensiva de los Eagles, anclada en elementos de impacto como el tackle Jalen Carter, tendrá la misión de neutralizar el juego terrestre de los Bears y incomodar al sustituto que esté bajo el centro. En contraparte, la defensiva secundaria de Chicago deberá extremar precauciones para contener la explosividad aérea de receptores de élite como DeVonta Smith, quien viene de tener una actuación estelar la semana pasada.

