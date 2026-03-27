El partido que definirá al rival que enfrentará MÉXICO en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Solo queda un partido para que México conozca a su tercer rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Este jueves 26 de marzo se disputó la primera fase del Repechaje de la UEFA de donde salieron los ocho equipos que se jugarán la vida el próximo martes 31 de marzo para definir los últimos cuatro lugares europeos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo al rival al que enfrentará México en el Grupo A.
Te puede interesar: Los equipos que quedaron ELIMINADOS de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves 26 de marzo
Guillermo Ochoa, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo son los elegidos | México vs Portugal y Bélgica
El partido que definirá al rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Al Grupo A donde está instalada la Selección Mexicana está conformado por Sudáfrica y Corea del Sur, pero falta el rival europeo que saldrá del Repechaje que disputarán Dinamarca y la República Checa.
Checos y daneses se enfrentarán el próximo martes 31 de marzo en la cancha del epet ARENA de Praga, capital de la República Checa.
El ganador de este partido integrará el Grupo A y se enfrentará a México el 24 de junio en el último partido del sector a disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de México.
La última vez que la República Checa y Dinamarca se enfrentaron fue durante los Cuartos de Final de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, en donde los daneses se impusieron por 2-1.
Además de checos y daneses, también se enfrentarán en el Repechaje Europeo las selecciones de Bosnia-Herzegovina vs Italia, Suecia vs Polonia y Kosovo vs Turquía.
Te puede interesar: Este es el jugador más costoso de la Selección de Portugal y NO es el que crees