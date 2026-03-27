El partido que definirá al rival que enfrentará MÉXICO en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este jueves 26 de marzo se disputó la primera fase del Repechaje de la UEFA de donde salieron los ocho equipos que se jugarán la vida el próximo martes 31 de marzo para definir los últimos cuatro lugares europeos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo al rival al que enfrentará México en el Grupo A.

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El partido que definirá al rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Al Grupo A donde está instalada la Selección Mexicana está conformado por Sudáfrica y Corea del Sur, pero falta el rival europeo que saldrá del Repechaje que disputarán Dinamarca y la República Checa.

Checos y daneses se enfrentarán el próximo martes 31 de marzo en la cancha del epet ARENA de Praga, capital de la República Checa.

El ganador de este partido integrará el Grupo A y se enfrentará a México el 24 de junio en el último partido del sector a disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Soccer Football - FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Denmark v North Macedonia - Parken, Copenhagen, Denmark - March 26, 2026 Denmark’s Gustav Isaksen in action with North Macedonia’s Sebastian Herrera Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.|Liselotte Sabroe/via REUTERS

La última vez que la República Checa y Dinamarca se enfrentaron fue durante los Cuartos de Final de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, en donde los daneses se impusieron por 2-1.

Además de checos y daneses, también se enfrentarán en el Repechaje Europeo las selecciones de Bosnia-Herzegovina vs Italia, Suecia vs Polonia y Kosovo vs Turquía.

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