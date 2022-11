Partidos que Azteca Deportes transmitirá EN VIVO 22 de noviembre

Después de una de las sorpresas del Mundial. Argentina cayó contra Arabia Saudita, por marcador de 2-1, para llenar de dudas las posibilidades de la Albiceleste y de Lionel Messi de clasificarse a la siguente ronda, ni pensar que están como candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022.

Después de dicho encuentro, tenemos otra doble cartelera para ti. En punto de las 7:00 AM (tiempo del centro de México), no te pierdas al equipo que puede ser el caballo negro de la Copa del Mundo, Dinamarca.

Los daneses se medirán ante Túnez, y tu lo podrás disfrutar por la pantalla de Azteca 7, el Canal del Mundial. Justo al terminar DeporTV, el mejor resumen de la justa invernal.

Y en punto de las 9:00 AM nos vemos en Azteca 7 para la mejor previa al debut de México en el Mundial de Qatar 2022. Para que estés preparado pues a las 10:00 AM, no te pierdas a la Selección Azteca contra Polonia.

Duelo de vital importancia para los dirigidos por Gerardo Martino, pues la derrota de Argentina contra Arabi Saudita, enciende el Grupo C, cualquiera podría pasar.