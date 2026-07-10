Estos son todos los PARTIDOS que Cruz Azul tendrá en julio del 2026

Cruz Azul se dice listo para iniciar una nueva temporada de la mano de Joel Huiqui, entrenador mexicano que, contra todos los pronósticos, logró el título de la Liga BBVA MX después de enfrentar solamente siete compromisos, uno de la temporada regular y seis más de Liguilla.

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Ante ello, Cruz Azul se ha convertido en una de las candidatas al título de la próxima campaña y esto se debe, en gran medida, a la buena plantilla que el club tiene de cara al futuro. Por tal motivo, aquí conocerás los juegos que el club tendrá durante el mes de julio del 2026.

¿Qué partidos tendrá Cruz Azul para julio del 2026?

Lo primero que tienes que saber es que Cruz Azul disputará un total de cuatro compromisos en julio del 2026. Los primeros de estos serán duelos amistosos de cara a la siguiente temporada, mientras que los últimos tienen que ver con su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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El Cuerpo Técnico de La Máquina comandado por el profesor Joel Huiqui 😮‍💨💙🚂 pic.twitter.com/BvZpWcu28A — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 9, 2026

El primero de ellos, de hecho, ya se llevó a cabo el pasado 4 de julio cuando la escuadra dirigida por el técnico mexicano se enfrentó al Atlético Morelia en el Estadio Morelos. Posteriormente, Cruz Azul vivirá su último duelo amistoso el 11 frente al Comunicaciones de Guatemala.

Una vez concluidos estos compromisos, el actual campeón del futbol mexicano vivirá su debut en el torneo Apertura 2026 cuando visite al Atlético de San Luis el viernes 17 de julio para, finalmente, recibir al Puebla el martes 21, en lo que será la primera jornada doble de la campaña.

¿Cuántos títulos de Liga tiene Cruz Azul en su historia?

En estos momentos, Cruz Azul es el cuarto equipo en tener doble dígito en cuanto a títulos de Liga se refiere, pues con el trofeo obtenido en el torneo pasado la escuadra celeste llegó a los 10 campeonatos, siendo superado solamente por América, Chivas y los Diablos del Toluca.