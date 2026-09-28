Partidos de la Fecha FIFA HOY lunes 28 de septiembre: juegos internacionales, horario y hora para ver en VIVO
Continúa este lunes 28 de septiembre la Fecha FIFA con encuentros de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League destacando el duelo Bélgica vs Francia
Continúa este lunes 28 de septiembre la Fecha FIFA con encuentros de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League destacando los duelos de Bélgica vs Francia y Turquía vs Italia.
¡Johan Vásquez confía en el proceso de México! 🇲🇽 “Ya hay una base y un camino trazado”
Partidos de la UEFA Nations League
Liga A
Bélgica vs Francia (12:45 horas)
Las selecciones de Bélgica y Francia se verán las caras sobre el césped del histórico Estadio Rey Balduino (King Baudouin Stadium), en un duelo correspondiente a la Jornada 2.
Los Diablos Rojos llegan a este compromiso con la firme intención de hacer valer su condición de local y regalarle una alegría a su afición, apostando por la velocidad desequilibrante de jugadores como Jérémy Doku y la contundencia de Loïs Openda en el frente de ataque.
Del otro lado, la poderosa selección de Francia pisa territorio belga con la jerarquía y el talento individual que la caracterizan. El combinado galo buscará imponer condiciones desde el silbatazo inicial mediante un planteamiento vertical y dinámico, obligado a sumar unidades de visitante para consolidar su hegemonía en este competitivo sector de la Liga A.
Turquía vs Francia (12:45 horas)
Un vibrante enfrentamiento se realizará en el Timsah Arena de Bursa, donde las selecciones de Turquía e Italia se verán las caras en busca de un triunfo vital.
Ambos combinados llegan con la necesidad imperiosa de sumar de a tres tras un arranque irregular en el torneo. Los turcos intentarán hacer valer su localía y el talento desequilibrante de jóvenes figuras como Arda Güler para recomponer el camino. Por su parte, la Azzurra buscará imponer su jerarquía táctica y orden defensivo para llevarse un triunfo crucial fuera de casa en este grupo.
Liga B
- Georgia vs Ucrania (10:00 horas)
- Irlanda del Norte vs Hungría (12:45 horas)
- Rumania vs Bosnia-Herzegovina (12:45 horas)
- Suecia vs Polonia (12:45 horas)
Liga C
- Armenia vs Montenegro (10:00 horas)
- Letonia vs Chipre (10:00 horas)
TE PUEDE INTERESAR:
- Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Apertura 2026
- Henry Martin convierte ‘Hat Trick’ en la remontada del América sobre Necaxa
- Así queda la tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Apertura 2026
Partidos de la Concacaf Nations League
Liga A
- Surinam vs Martinica (16:00 horas)
- Jamaica vs Honduras (18:00 horas)
- Guatemala vs El Salvador (20:00 horas)
Liga B
- Guadalupe vs Barbados (13:00 horas)
- Cuba vs Bonaire (15:00 horas)
- Saint Kitts y Nevis vs Granada (18:00 horas)
- Santa Lucía vs Bermudas (18:00 horas)