Partidos de la Fecha FIFA HOY lunes 28 de septiembre: juegos internacionales, horario y hora para ver en VIVO

Continúa este lunes 28 de septiembre la Fecha FIFA con encuentros de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League destacando los duelos de Bélgica vs Francia y Turquía vs Italia.

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Partidos de la UEFA Nations League

Liga A

Bélgica vs Francia (12:45 horas)

Las selecciones de Bélgica y Francia se verán las caras sobre el césped del histórico Estadio Rey Balduino (King Baudouin Stadium), en un duelo correspondiente a la Jornada 2.

Los Diablos Rojos llegan a este compromiso con la firme intención de hacer valer su condición de local y regalarle una alegría a su afición, apostando por la velocidad desequilibrante de jugadores como Jérémy Doku y la contundencia de Loïs Openda en el frente de ataque.

Del otro lado, la poderosa selección de Francia pisa territorio belga con la jerarquía y el talento individual que la caracterizan. El combinado galo buscará imponer condiciones desde el silbatazo inicial mediante un planteamiento vertical y dinámico, obligado a sumar unidades de visitante para consolidar su hegemonía en este competitivo sector de la Liga A.

Turquía vs Francia (12:45 horas)

Un vibrante enfrentamiento se realizará en el Timsah Arena de Bursa, donde las selecciones de Turquía e Italia se verán las caras en busca de un triunfo vital.

Ambos combinados llegan con la necesidad imperiosa de sumar de a tres tras un arranque irregular en el torneo. Los turcos intentarán hacer valer su localía y el talento desequilibrante de jóvenes figuras como Arda Güler para recomponer el camino. Por su parte, la Azzurra buscará imponer su jerarquía táctica y orden defensivo para llevarse un triunfo crucial fuera de casa en este grupo.

Liga B

Georgia vs Ucrania (10:00 horas)

Irlanda del Norte vs Hungría (12:45 horas)

Rumania vs Bosnia-Herzegovina (12:45 horas)

Suecia vs Polonia (12:45 horas)

Liga C

Armenia vs Montenegro (10:00 horas)

Letonia vs Chipre (10:00 horas)

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Partidos de la Concacaf Nations League

Liga A

Surinam vs Martinica (16:00 horas)

Jamaica vs Honduras (18:00 horas)

Guatemala vs El Salvador (20:00 horas)

Liga B