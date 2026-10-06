Partidos de la Fecha FIFA HOY martes 6 de octubre: juegos internacionales, horario para ver en VIVO
Termina la Fecha FIFA este martes 6 de octubre con grandes duelos de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y partidos amistosos
Termina la Fecha FIFA este martes 6 de octubre con grandes duelos de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y partidos amistosos donde juega la Selección Mexicana ante su similar de Chile buscando su primera victoria en este nuevo ciclo con Rafael Márquez en el banquillo. También el juego del adiós del astro Lionel Messi con la Selección Argentina que enfrenta a Benin.
LA NUEVA ERA | RAFA MÁRQUEZ ES NUEVO DT DE MÉXICO | CAPÍTULO 1
México vs Chile | Los Angeles Memorial Coliseum | 20:30 horas
La Selección Azteca cierra esta Fecha FIFA con la mira de conseguir su primera victoria luego de tres encuentros jugados donde ha obtenido 2 empates (Colombia y Perú) y una derrota ante Estados Unidos. Chile, dirigido por Nicolas Cordova, viene de dos derrotas ante Estados Unidos (2-4) y Canadá (0-1) y buscará cerrar su gira por Norteamérica con un triunfo.
El partido lo podrás ver a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP oficial, con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero.
VE AQUÍ EL PARTIDO MÉXICO VS CHILE
Otros partidos amistosos:
- India vs Uruguay - 8:00 horas
- Argentina vs Benin - 17:00 horas
- Colombia vs Perú - 17:45 horas
- Estados Unidos vs Canadá - 18:00 horas
Partidos de la UEFA Nations League
Liga A
- Croacia vs España - 12:45 horas
- Inglaterra vs República Checa - 12:45 horas
Liga B
- Escocia vs Eslovenia - 12:45 horas
- Suiza vs Macedonia del Norte - 12:45 horas
Liga C
- Kazajistán vs Islas Faroe - 8:00 horas
- Albania vs San Marino - 12:45 horas
- Bielorrusia vs Finlandia - 12:45 horas
- Estonia vs Islandia - 12:45 horas
- Luxemburgo vs Bulgaria - 12:45 horas
- Moldavia vs Eslovaquia - 12:45 horas
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Partidos de la Concacaf Nations League
Liga B
- San Vicente y las Granadinas - 15:00 horas
- Guayana Francesa vs Belice - 20:00 horas
Liga C
- Monserrat vs Islas Turcas y Caicos - 14:00 horas
- Saint Martin vs Bahamas - 14.00 horas
- Antigua & Barbuda vs Aruba - 17:00 horas