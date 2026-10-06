Partidos de la Fecha FIFA HOY martes 6 de octubre: juegos internacionales, horario para ver en VIVO

Termina la Fecha FIFA este martes 6 de octubre con grandes duelos de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y partidos amistosos donde juega la Selección Mexicana ante su similar de Chile buscando su primera victoria en este nuevo ciclo con Rafael Márquez en el banquillo. También el juego del adiós del astro Lionel Messi con la Selección Argentina que enfrenta a Benin.

LA NUEVA ERA | RAFA MÁRQUEZ ES NUEVO DT DE MÉXICO | CAPÍTULO 1

México vs Chile | Los Angeles Memorial Coliseum | 20:30 horas

La Selección Azteca cierra esta Fecha FIFA con la mira de conseguir su primera victoria luego de tres encuentros jugados donde ha obtenido 2 empates (Colombia y Perú) y una derrota ante Estados Unidos. Chile, dirigido por Nicolas Cordova, viene de dos derrotas ante Estados Unidos (2-4) y Canadá (0-1) y buscará cerrar su gira por Norteamérica con un triunfo.

El partido lo podrás ver a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP oficial, con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero.

VE AQUÍ EL PARTIDO MÉXICO VS CHILE

Otros partidos amistosos:

India vs Uruguay - 8:00 horas

Argentina vs Benin - 17:00 horas

- Colombia vs Perú - 17:45 horas

Estados Unidos vs Canadá - 18:00 horas

Partidos de la UEFA Nations League

Liga A



Croacia vs España - 12:45 horas

Inglaterra vs República Checa - 12:45 horas

Liga B



Escocia vs Eslovenia - 12:45 horas

Suiza vs Macedonia del Norte - 12:45 horas

Liga C



Kazajistán vs Islas Faroe - 8:00 horas

Albania vs San Marino - 12:45 horas

Bielorrusia vs Finlandia - 12:45 horas

Estonia vs Islandia - 12:45 horas

Luxemburgo vs Bulgaria - 12:45 horas

Moldavia vs Eslovaquia - 12:45 horas

TE PUEDE INTERESAR:



Partidos de la Concacaf Nations League

Liga B



San Vicente y las Granadinas - 15:00 horas

Guayana Francesa vs Belice - 20:00 horas

Liga C

