Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
SELECCIONES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Partidos de la Fecha FIFA HOY martes 6 de octubre: juegos internacionales, horario para ver en VIVO

Termina la Fecha FIFA este martes  6 de octubre con grandes duelos de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y partidos amistosos

Lionel Messi
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos Robles

Termina la Fecha FIFA este martes  6 de octubre con grandes duelos de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y partidos amistosos donde juega la Selección Mexicana ante su similar de Chile buscando su primera victoria en este nuevo ciclo con Rafael Márquez en el banquillo. También el juego del adiós del astro Lionel Messi con la Selección Argentina que enfrenta a Benin.

LA NUEVA ERA | RAFA MÁRQUEZ ES NUEVO DT DE MÉXICO | CAPÍTULO 1

México vs Chile | Los Angeles Memorial Coliseum | 20:30 horas

La Selección Azteca cierra esta Fecha FIFA con la mira de conseguir su primera victoria luego de tres encuentros jugados donde ha obtenido 2 empates (Colombia y Perú) y una derrota ante Estados Unidos. Chile, dirigido por Nicolas Cordova, viene de dos derrotas ante Estados Unidos (2-4) y Canadá (0-1) y buscará cerrar su gira por Norteamérica con un triunfo.

El partido lo podrás ver a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP oficial, con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero.

VE AQUÍ EL PARTIDO MÉXICO VS CHILE

Otros partidos amistosos:

  • India vs Uruguay - 8:00 horas
  • Argentina vs Benin - 17:00 horas
  • Colombia vs Perú - 17:45 horas
  • Estados Unidos vs Canadá - 18:00 horas

Partidos de la UEFA Nations League

Liga A

  • Croacia vs España - 12:45 horas
  • Inglaterra vs República Checa - 12:45 horas

Liga B

  • Escocia vs Eslovenia - 12:45 horas
  • Suiza vs Macedonia del Norte - 12:45 horas

Liga C

  • Kazajistán vs Islas Faroe - 8:00 horas
  • Albania vs San Marino - 12:45 horas
  • Bielorrusia vs Finlandia - 12:45 horas
  • Estonia vs Islandia - 12:45 horas
  • Luxemburgo vs Bulgaria - 12:45 horas
  • Moldavia vs Eslovaquia - 12:45 horas

TE PUEDE INTERESAR:

Partidos de la Concacaf Nations League

Liga B

  • San Vicente y las Granadinas - 15:00 horas
  • Guayana Francesa vs Belice - 20:00 horas

Liga C

  • Monserrat vs Islas Turcas y Caicos - 14:00 horas
  • Saint Martin vs Bahamas - 14.00 horas
  • Antigua & Barbuda vs Aruba - 17:00 horas
Tags relacionados
Notas - Selecciones Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
LIVE PREVIO MÉX VS CHI.png

LIVE Previo México vs Chile | Selección Azteca

6:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
7 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
7 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
7 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
8 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
8 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
8 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
9 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
9 OCT
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Kyonosuke Kameda vs Sebastián ‘Logan’ Hernández

11:55 p. m.
10 OCT