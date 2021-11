Partidos de hoy de la Fecha FIFA: Lunes 15 de noviembre

Ya hay nueve invitados a la Copa del Mundo de Qatar 2022. La Fecha FIFA de noviembre continúa y se siguen entregando boletos mundialistas, y también al repechaje. ¿Cuáles partidos puedes ver hoy lunes 15 de noviembre del 2021? Acá te lo contamos.

Luego del fracaso de Portugal con Cristiano Ronaldo y el pase de España con un gol de Álvaro Morata, equipos como Italia e Inglaterra también están buscando su lugar en el próximo Mundial de Qatar 2022.

Partidos de hoy lunes 15 de noviembre

La Selección de Italia llega con su futuro en las manos pero con un partido de alto riesgo. Luego de empatar como local con Suiza, suma 15 unidades, las mismas que los helvéticos y si quiere clasificar directo a Qatar 2022, deberá ganarle sí o sí a Irlanda del Norte.

Suiza por su parte jugará como local frente a Bulgaria y aunque no depende de ellos estar en el Mundial, sí deben pensar en sumar tres puntos para esperar que Italia tropiece y así, convertirse en otro clasficiado a Qatar 2022.

En la Fecha FIFA de noviembre también Inglaterra está buscando su lugar en Qatar 2022. Los dirigidos por Gareth Southgate parecen tener servido todo en charola de plata. Visitan a San Marino que no ha sumado un solo punto en toda la Eliminatoria y con un empate, les bastaría para calificar.

Polonia está buscando un milagro. Tres puntos por detrás de Inglaterra, necesita derrotar a Hungría y esperar que Inglaterra pierda en San Marino para quedarse con un lugar directo a Qatar 2022. Difícil, pero no imposible.

En el Grupo F ya no se juega nada. Más allá de que el Escocia vs Dinamarca suena atractivo, los daneses ya tienen su boleto directo a Qatar 2022 y los escoceses ya tienen su lugar en el repechaje mundialista.

- Irlanda del Norte vs Italia - 13:45 horas

- Suiza vs Bulgaria - 13:45 horas



- Polonia vs Hungría - 13:45 horas

- San Marino vs Inglaterra - 13:45 horas

- Escocia vs Dinamarca - 13:45 horas

