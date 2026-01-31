Partidos de HOY sábado 31 de enero en la Jornada 6 de la Liga BBVA Femenil

Con tres partidos continúa la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil donde el conjunto de Cruz Azul busca regresar a los puestos de Liguilla y retomar el camino de la victoria después de dos partidos sin conseguirla.

Cruz Azul vs Querétaro - Unidad Deportiva Centenario - 15:45 horas

Cruz Azul recibe a Querétaro en un duelo clave para las cementeras que buscan recuperar terreno en la tabla.

La Máquina, dirigida por Diego Testas, llega al compromiso con 8 puntos en cinco partidos, tras empatar en su última salida ante FC Juárez. El reto será aprovechar la localía frente a unas Gallos Blancos que marchan en el fondo de la clasificación, sin sumar unidades en el torneo. El conjunto de La Máquina intentará subir posiciones ya que se encuentra en este momento en el noveno puesto de la tabla y reafirma sus aspiraciones de liguilla.

Mazatlán vs Necaxa - Estadio El Encanto - 19:00 horas

Mazatlán y Necaxa se enfrentan en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, en un duelo que promete intensidad y emociones.

Las Cañoneras llegan con la urgencia de sumar puntos en casa tras un inicio irregular, mientras que las Centellas buscan aprovechar el momento para escalar posiciones y acercarse a la zona de clasificación. El encuentro se disputará la cancha del Estadio El Kraken, donde la afición mazatleca espera que su equipo recupere confianza. Necaxa, por su parte, intentará imponer su ritmo y sorprender como visitante en un choque clave del torneo.

Tijuana vs Puebla - Estadio Caliente - 21:06 horas

Las Xolas llegan motivadas tras sumar tres puntos en su último encuentro y buscarán aprovechar la localía en el Estadio Caliente para escalar posiciones en la tabla, en este momento se encuentra en el décimo lugar con 7 puntos. Por su parte, las poblanas intentarán romper su racha negativa y sorprender como visitantes, con la urgencia de sumar para no rezagarse en el torneo. El choque será clave para el conjunto de Tijuana en sus aspiraciones de Liguilla.

