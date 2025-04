Los partidos que se juegan hoy sábado 5 de abril de la Jornada 14 del Clausura 2025 Liga MX

Con cinco encuentros continúa la Jornada 14 del Torneo de Clausura 2025 de la Liga BBVA MX donde verán acción los considerados cuatro grandes del futbol mexicano, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.

Atlas vs Juárez en el Estadio Jalisco a las 17:00 horas

Este choque entre Atlas y Juárez puede ser importante para definir los puestos de Play-In de este Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Atlas comienza la jornada en el 13.º lugar a cuatro puntos del décimo clasificado y comienza a ver cómo se le escapa el tren de la postemporada, por lo que el equipo local necesita enderezar un titubeante rumbo que le ha llevado a sumar cuatro derrotas en seis jornadas de Liga (G2). Ese mal rendimiento reciente le está costando sus opciones de acabar entre los diez primeros.

Juárez parece firmemente establecido en los puestos que dan acceso a la postemporada, ya que comienza la jornada en el octavo lugar de la clasificación (G6, E3, P4) y en posesión de un colchón de cinco puntos sobre el clasificado número 11.

Pachuca vs América en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas

Pachuca no logró consumar la remontada en su último partido de Liga, perdiendo por 3-2 en su visita a Toluca pese a un intento tardío por rescatar un punto. Eso cortó una racha de cuatro encuentros sin perder en este Clausura 2025 (G2, E2), pero mantuvo la racha ofensiva de Pachuca, que no se ha quedado sin marcar en ninguno de sus últimos nueve compromisos oficiales.

América seguramente causará algo de envidia en Pachuca, con el conjunto azulcrema teniendo la mejor defensa del torneo con apenas ocho goles encajados, permitiendo solo un gol en sus últimos cinco partidos de Liga.

Atlético de San Luis vs Mazatlán en el Estadio Alfonso Lastras a las 19:00 horas

Atlético de San Luis sigue intentando escalar posiciones en la tabla, pero su inconsistencia lo ha frenado, ya que ha intercalado entre victorias y derrotas en sus últimas seis presentaciones (G3, P3).

Mazatlán sabe de primera mano lo difícil que puede ser visitar el Estadio Alfonso Lastras, considerando que perdió en cada uno de sus últimos tres cotejos en dicho recinto, aunque el más reciente fue en 2023.

Monterrey vs Guadalajara en el Estadio BBVA Bancomer a las 19:05 horas

El rendimiento de Monterrey está dejando mucho que desear en las últimas jornadas y cada vez hay más presión sobre el entrenador del equipo, el argentino Martín Demichelis, que parece estar enemistado con jugadores, directivos y afición por igual. La derrota por 2-1 contra Tijuana en condición de local de la jornada pasada no ha sido la gota que colmó el vaso, pero un mal resultado en este choque contra Guadalajara podría sentenciar su suerte.

El panorama de Chivas no es tan distinto, y de hecho, se pueden hacer varias comparaciones del mal momento que atraviesan ambos cuadros, ya que el elenco tapatío también se reforzó con jugadores de calidad que no acaban por rendir. Guadalajara necesita mejorar cuanto antes si es que no quiere correr riesgo de quedar fuera de la Liguilla.

Cruz Azul vs Pumas en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:10 horas

Cruz Azul tiene la mente puesta en el partido de cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra el América de la próxima semana, por lo que este partido ante Pumas bien podría pasar a un segundo plano. Sin embargo, Cruz Azul sabe que un buen resultado lo acercará más a la Liguilla y sin duda que tendrá confianza debido al buen rendimiento que ha evidenciado en las últimas semanas, suma nueve partidos sin perder en todas las competiciones (G5, E4).

Uno podría pensar que Pumas irá con todo por los tres puntos en este choque para así acercarse un poco más a la Liguilla, pero lo cierto es que el conjunto que dirige Efraín Juárez también ha dado señales de preocuparse más del escenario continental, por lo que el choque que sostendrá contra el Vancouver Whitecaps en los cuartos de final de la Concachampions es prioridad para los “felinos”.