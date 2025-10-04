Los partidos de la Jornada 3 del Mundial Sub-20 que se jugarán HOY sábado 4 de octubre de 2025

Este sábado 4 de octubre del 2025, termina la actividad del grupo C y D del Mundial Sub-20 al disputarse la jornada 3 de la Fase de grupos.

Se disputarán cuatro encuentros bastante llamativos, entre los que se encuentra la Selección Mexicana buscando asegurar su pase a Cuartos de Final.

#Sub20 | Lo más importante siempre es la familia y su apoyo. ❤️



¿Qué tal estás lindas palabras? Nuestros seleccionados más que motivados para el siguiente partido 🆚 Marruecos. 💯🫰🏼#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/xfTpE8cdpd — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

Los partidos que se disputan hoy sábado 4 de octubre del 2025 en el Mundial Sub-20 son:



México vs Marruecos

España vs Brasil

Argentina vs Italia

Australia vs Cuba

Hora de los partidos de hoy del Mundial Sub-20

Los dos primeros encuentros que se van a disputar en el día son el México vs Marruecos y el España vs Brasil. Los dos partidos corresponden a la actividad del Grupo C que solo tiene como clasificado hasta al momento a Marruecos.

Los dos encuentros se disputarán en punto de las 14 horas tiempo del centro de México. Se juegan a la misma hora para que no haya polémicas de que alguno equipo jugó de forma distinta al conocer el resultado del otro cotejo.

Serán juegos explosivos pues México, España y Brasil necesitan llevarse la victoria para poder asegurar su lugar a la siguiente fase.

En el caso de la Selección Mexicana, necesita llevarse la victoria para asegurar su pase como el segundo lugar de la tabla, en caso de empatar, necesitaría que Cuba no gane su partido o que Australia no gane por diferencia de cinco goles para avanzar a la siguiente fase y en caso de perder, quedaría eliminado del torneo.

Hora de la definición para los Grupos C y D. ⏰#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 4, 2025

En el caso de España y Brasil, necesitan ganar para poder avanzar en el torneo.

Los juegos de Argentina vs Italia y Australia vs Cuba se jugará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. El Grupo ya tiene clasificados a Argentina e Italia. Australia y Cuba con esperanza de poder avanzar como uno de los mejores terceros lugares, pero necesitan ganar obligatoriamente.

