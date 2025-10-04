deportes
Nota

Los partidos de la Jornada 3 del Mundial Sub-20 que se jugarán HOY sábado 4 de octubre de 2025

Continua la actividad de la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 y hoy sábado 4 de octubre se disputan cuatro partidos clave para avanzar a Cuartos de Final

México Mundial sub-20
Selección Mexicana Sub
Iván Vilchis
Selección Azteca
Este sábado 4 de octubre del 2025, termina la actividad del grupo C y D del Mundial Sub-20 al disputarse la jornada 3 de la Fase de grupos.

Se disputarán cuatro encuentros bastante llamativos, entre los que se encuentra la Selección Mexicana buscando asegurar su pase a Cuartos de Final.

Los partidos que se disputan hoy sábado 4 de octubre del 2025 en el Mundial Sub-20 son:

  • México vs Marruecos
  • España vs Brasil
  • Argentina vs Italia
  • Australia vs Cuba

Te puede interesar: ¡ÚLTIMO MOMENTO!: Así quedó el grupo C de México en el Mundial sub-20

Hora de los partidos de hoy del Mundial Sub-20

Los dos primeros encuentros que se van a disputar en el día son el México vs Marruecos y el España vs Brasil. Los dos partidos corresponden a la actividad del Grupo C que solo tiene como clasificado hasta al momento a Marruecos.

Los dos encuentros se disputarán en punto de las 14 horas tiempo del centro de México. Se juegan a la misma hora para que no haya polémicas de que alguno equipo jugó de forma distinta al conocer el resultado del otro cotejo.

Serán juegos explosivos pues México, España y Brasil necesitan llevarse la victoria para poder asegurar su lugar a la siguiente fase.

En el caso de la Selección Mexicana, necesita llevarse la victoria para asegurar su pase como el segundo lugar de la tabla, en caso de empatar, necesitaría que Cuba no gane su partido o que Australia no gane por diferencia de cinco goles para avanzar a la siguiente fase y en caso de perder, quedaría eliminado del torneo.

En el caso de España y Brasil, necesitan ganar para poder avanzar en el torneo.

Los juegos de Argentina vs Italia y Australia vs Cuba se jugará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. El Grupo ya tiene clasificados a Argentina e Italia. Australia y Cuba con esperanza de poder avanzar como uno de los mejores terceros lugares, pero necesitan ganar obligatoriamente.

Selección Mexicana
