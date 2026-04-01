Los partidos que se jugarán HOY miércoles 1 de abril de la jornada 15 de la Liga BBVA MX Femenil

La emoción de la Liga BBVA MX Femenil alcanza su punto álgido este miércoles con una cartelera de cinco encuentros fundamentales para las aspiraciones de Liguilla. Con la Jornada 15 en marcha, los equipos no tienen margen de error; cada punto disputado hoy podría ser la diferencia entre la clasificación o las vacaciones anticipadas.

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Puebla vs Querétaro

La actividad arranca en la Angelópolis a las 15:45 horas, cuando el Puebla reciba a las Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Club Alpha 3. Las poblanas intentarán imponer condiciones en su terreno ante un cuadro queretano que buscarán ser un visitante incómodo. Los conjuntos quieren cerrar el torneo de forma digna.

Necaxa vs Juárez

Más tarde, a las 17:00 horas, el Estadio Victoria abrirá sus puertas para el choque entre Necaxa y Juárez. Las "Centellas" necesitan encenderse frente a unas Bravas que han demostrado ser un equipo físico y ordenado, capaz de arrebatar puntos en cualquier escenario. El equipo de la frontera necesita puntos para poderse colarse a la fase final.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul

En el Estadio Libertad Financiera, el Atlético de San Luis se medirá ante Cruz Azul a las 19:00 horas. Ambos conjuntos han tenido altibajos, pero la urgencia de sumar para mejorar su posición en la tabla general garantiza un duelo de alta intensidad en territorio potosino. La Máquina tiene una racha victoriosa, sus últimos cinco encuentros ha sumado cinco triunfos para encontrase en el séptimo puesto de la tabla.

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América vs Atlas

Al mismo tiempo, la capital del país vibrará con el enfrentamiento entre el América y el Atlas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas, siempre candidatas al título, llegan con la obligación de dar un golpe de autoridad ante unas Rojinegras que buscan dar la campanada y frenar el vuelo de las azulcremas en su propio patio. América se ubica en el segundo puesto con 33 puntos.

Monterrey vs Pumas

Para concluir esta jornada maratónica, el "Gigante de Acero" será el escenario del duelo estelar a las 21:00 horas. Las Rayadas de Monterrey reciben a las Pumas de la UNAM en el Estadio BBVA. Este partido es crucial para las regias en su lucha por el liderato general, mientras que las universitarias necesitan una victoria para entrar en la zona de clasificación.

