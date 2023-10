Los encuentros más atractivos de la Fecha FIFA de octubre 2023

En la Fecha FIFA de este mes de octubre se jugarán diferentes encuentros eliminatorios y de preparación de las diferentes selecciones en el mundo y la Selección Mexicana no será la excepción teniendo dos encuentros de preparación en territorio estadounidense.

El primer partido de México, que tiene como técnico a Jaime Lozano, será ante la selección de Ghana el sábado 14 de octubre en la cancha del Bank of America Stadium, duelo que comenzará a las 19:00 horas.

La Selección Mexicana volverá a jugar el martes 17 ante la poderosa Alemania en el Lincoln Financial Field. Encuentro que comenzará 18:00 horas tiempo del centro de México.

Partidos de eliminatoria de Conmebol para Mundial 2026

Se llevarán a cabo partidos de clasificación en la Conmebol para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, donde destacan los partidos entre las selecciones de Colombia vs Uruguay, Argentina vs Paraguay, y Brasil vs Venezuela correspondientes a la jornada 3 de la eliminatoria que se jugarán el día 12, mientras la jornada 4 se disputará el día 15 destacando los encuentros entre Argentina vs Uruguay y Colombia vs Brasil.

También en Asía y África se sostendrán partidos de eliminación rumbo al Mundial 2026.

En el continente europeo en esta Fecha FIFA se llevarán a cabo duelos de clasificación, pero para la Eurocopa 2024.

El 12, 13 y 14 se jugarán la jornada 7 de la eliminatoria donde destacan los encuentros entre España vs Escocia, Países Bajos vs Francia, Portugal de Cristiano Ronaldo vs Eslovaquia y Croacia Turquía.

El 15, 16 y 17 se abre la fecha 8 de la clasificación europea con los duelos más sonados que son Noruega vs España, Bélgica vs Suecia, Inglaterra vs Italia, Grecia vs Países Bajos.