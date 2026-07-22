Los partidos de la UEFA Champions League que se jugarán hoy miércoles 22 de julio

La UEFA Champions League de la temporada 2026-27 ya comenzó porque la segunda ronda clasificatoria está en marcha. Lo más importante de esto es que hay un futbolista mexicano involucrado gracias a la reciente firma de Antonio Portales con el Omonia de Chipre y él jugará este 22 de julio.

El primer partido a disputarse este 22 de julio es el que enfrenta al Omonia contra el Kairat de Kazajistán. El duelo entre ambas escuadras está programado para comenzar a las 11:00 a.m., tiempo del centro de México, desde el Estadio GSP en Nicosia. El árbitro será el portugués Gustavo Correia.

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Después, estará el compromiso entre el Levski Sofía de Bulgaria contra el U Craiova de Rumanía. Ambas escuadras están citadas en el Estadio Georgi Asparuhov y su partido comenzará a las 11:30, solo media hora después del juego entre el Omonia y el Kairat. Adam Ladebäck, de Suecia, será el encargado de impartir justicia.

La actividad de la segunda ronda clasificatoria de la Champions League del 22 de julio acabará con el duelo entre el Egnatia de Albania y el Celje de Eslovenia. Este compromiso se disputará en la Egnatia Arena en la ciudad de Rrogozhinë y la hora exacta a la que comenzará es a la 1:00 p.m. y el turco Atilla Karaoglan será el silbante encargado de dirigir el juego.

Second qualifying round: first legs ⚽️#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 21, 2026

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de la segunda ronda clasificatoria de la Champions League?

La segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League solo permitirá que avancen 14 equipos mientras que los perdedores serán enviados a la tercera ronda de clasificación para la Europa League. Por eso, los partidos que se disputarán entre el 28 y el 29 de julio son importantísimos para definir a los que mantendrán vivas sus esperanzas para clasificar a la copa de clubes más importante de Europa.