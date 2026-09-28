Pascal Nadaud, atleta: “Siempre te vas a arrepentir más de no haber ido a entrenar”

Hay días en los que cuesta más salir de casa que completar la rutina. El trabajo, el cansancio o la falta de tiempo pueden convertir una sesión de ejercicio en una decisión difícil. Pascal Nadaud conoce esa sensación y tiene una frase para esos momentos: “Siempre te vas a arrepentir más de no haber ido que de haber ido. Así que hazlo”.

El exjugador de rugby y participante de Exatlón México compartió esa idea en una entrevista con GQ México. Sin embargo, su consejo tiene un matiz. Para Nadaud, mantenerse activo no significa entrenar cada vez más duro: también implica aprender a descansar. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando no tienes ganas de ir?

¿Qué quiso decir Pascal Nadaud sobre ir a entrenar?

Nadaud identifica la constancia como una parte de su relación con el ejercicio. En la entrevista, contó que comenzó a practicar deporte a los seis años y que, tras dejar el rugby profesional, siguió entrenando. Al preguntarle por un pequeño hábito capaz de generar cambios, respondió: hacer las cosas aunque no quieras.

Pascal remarca que hay que hacer las cosas aunque uno no quiera

Su frase puede ayudar a dar el primer paso en un día donde la motivación desaparece. Sin embargo, esto no significa que todas las personas deban acudir al gimnasio sin importar cómo se sientan. De hecho, el propio atleta cuestionó la creencia de que entrenar más duro siempre da mejores resultados. En su experiencia, la disciplina y el descanso también cuentan.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Por qué podrías sentirte mejor después de hacer ejercicio?

La sensación de satisfacción al terminar un entrenamiento tiene respaldo científico, aunque no es igual para todos. Un metaanálisis publicado en Psychosomatic Medicine reunió 103 estudios con datos de 4,671 participantes. En promedio, encontró una mejora del estado de ánimo después de una sesión de ejercicio.

Los investigadores también observaron diferencias importantes entre los resultados de los estudios. Por eso, el hallazgo no permite asegurar que cada entrenamiento mejorará el ánimo de cualquier persona. Sí ofrece una razón para entender por qué, en ocasiones, empezar puede ser la parte más difícil de la sesión.

ejercicio

¿Qué hacer si no tienes tiempo para una rutina completa?

Reducir la sesión puede ser una opción. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan elegir actividades que se ajusten al tiempo disponible, aunque solo puedas dedicarles unos minutos. Caminar es una posibilidad cuando no alcanza el día para ir al gimnasio.

La Organización Mundial de la Salud señala que hacer algo de actividad física es mejor que no hacer ninguna. Para los adultos de 18 a 64 años recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días por semana. Esa meta se puede construir de manera gradual.

¿Cómo mantener la constancia sin entrenar todos los días?

Esperar a tener ganas cada vez puede dificultar la organización. Los CDC proponen reservar un horario para la actividad física, anotarlo en el calendario y, si ayuda, acordar una sesión con otra persona. También aconsejan comenzar despacio y aumentar el esfuerzo progresivamente.

Ahí está la aplicación más útil de la frase de Nadaud: si el obstáculo es simplemente empezar, una actividad breve puede ayudarte a cumplir con el plan. Si necesitas recuperarte, descansar también forma parte de ese plan. La constancia se construye con decisiones que puedas repetir a lo largo del tiempo.