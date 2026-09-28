Óscar Fernández, coach fitness: “El entrenamiento debe adaptarse a tu estilo de vida, no al revés... así puedes diseñar tu rutina”

Encontrar tiempo para hacer ejercicio puede ser complicado entre el trabajo y las obligaciones diarias. Por eso, muchas personas comienzan una rutina exigente y la abandonan pocas semanas después. Para Óscar Fernández, coach fitness conocido como “El Brujo”, la solución no pasa por entrenar a diario, sino por construir un plan que se ajuste a la vida de cada persona.

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“El entrenamiento debe adaptarse a tu estilo de vida; no tú adaptarte al entrenamiento”, señaló Fernández en una entrevista con GQ México. El entrenador explicó que saltarse un día no significa perder el progreso. También destacó que caminar, andar en bicicleta y moverse fuera del gimnasio forman parte de una vida activa. ¿Cómo llevar esa idea a una rutina semanal?

¿Por qué Óscar Fernández dice que no necesitas entrenar todos los días?

Fernández cuestionó la creencia de que hacer ejercicio diario sea indispensable para estar en forma. Su consejo apunta a mantener la constancia sin seguir un calendario imposible de cumplir. En la misma entrevista, el coach recordó que el descanso también forma parte del entrenamiento.

Esto no significa que cualquier rutina produzca los mismos resultados. La frecuencia y el tipo de ejercicio dependen de los objetivos de cada persona. Sin embargo, quienes buscan mejorar su salud general pueden partir de una estructura sencilla y ajustarla con el tiempo.

El entrenamiento de fuerza es esencial luego de los 40 años

¿Cuántos días de fuerza conviene incluir en la rutina?

Una referencia útil son las recomendaciones actualizadas en 2026 del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Para los adultos sanos, la institución propone trabajar los principales grupos musculares al menos dos días por semana. También señala que las bandas elásticas, los ejercicios con el peso corporal y las rutinas en casa pueden ser opciones eficaces.

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Con esa base, alguien con poco tiempo podría reservar dos jornadas para fuerza y elegir ejercicios que involucren piernas, espalda, pecho y brazos. La prioridad al comenzar es escoger actividades que pueda realizar con seguridad y repetir semana tras semana. Si es necesario, la duración y la dificultad pueden aumentar de forma gradual.

¿Cómo sumar actividad física si no tienes una hora libre?

El ejercicio también puede distribuirse en distintos momentos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) establecen como referencia para adultos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, además de dos días de fortalecimiento muscular. Caminar a paso rápido durante 30 minutos, cinco días por semana, es una manera de alcanzar la parte aeróbica, pero no la única.

Caminar es esencial para las personas sin mucho tiempo libre

Si una jornada se complica, una caminata corta o un trayecto en bicicleta pueden ayudar a mantener el movimiento. Los CDC aconsejan elegir actividades según el tiempo disponible, incluso cuando solo hay unos minutos, y comenzar poco a poco.

Así puedes diseñar una rutina que se adapte a tu semana

El primer paso es revisar la agenda y elegir dos momentos posibles para entrenar fuerza. Después, se pueden repartir caminatas u otras actividades aeróbicas en los días restantes. Conviene dejar espacio para descansar y tener una alternativa breve cuando cambian los planes. Esta es una forma de aplicar el consejo de Fernández, no una rutina diseñada por él para todos.

La meta semanal sirve como orientación, pero no hace falta alcanzarla de golpe. Los CDC señalan que hacer algo de actividad ya aporta beneficios y recomiendan escoger opciones acordes con las capacidades de cada persona. Así, la rutina puede crecer junto con el hábito, en lugar de convertirse en una exigencia difícil de sostener.