Pascal Nadaud, exjugador de rugby: “La clave del fitness está en aprender a descansar”

Así como muchos hacen énfasis en el entrenamiento de fuerza, es importante también tener en cuenta otros aspectos. Para Pascal Nadaud, exjugador profesional de rugby y seleccionado nacional, entrenar forma parte de su vida, pero hacerlo de manera inteligente es fundamental para cuidar el cuerpo, asegurando que descansar es clave.

Mientras que hay expertos que hablan sobre ejercicios básicos, otros, como Nadaud, ponen el foco en la constancia y la recuperación. El deportista, que también participó en Exatlón México, considera que entrenar más fuerte no necesariamente significa obtener mejores resultados.

|Foto: Instagram @pascalnadaud

¿Qué dice Pascal Nadaud sobre el fitness?

En una entrevista con GQ, Nadaud explicó que su relación con el entrenamiento está marcada por el “amor” y que cuando hace ejercicio encuentra tranquilidad y un momento de paz. Para él, trabajar el cuerpo también implica entrenar la mente.

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El exjugador de rugby aseguró que una de sus principales características como deportista es la mentalidad. Se definió como una persona con una mentalidad fuerte y resiliente, algo que considera importante dentro de su trayectoria.

Además, señaló que estar en forma en 2026 significa cuidarse. En particular, afirmó que le preocupan su vejez y las lesiones que tiene, por lo que busca entrenar de manera inteligente para prevenir nuevos problemas.

¿Por qué es tan importante el descanso en el fitness?

Uno de los principales conceptos que Nadaud busca remarcar es que entrenar más duro no significa necesariamente conseguir mejores resultados. “Se trata más de constancia, disciplina y aprender a descansar”, explicó al hablar sobre uno de los mitos del fitness que le gustaría derribar.

El descanso es importante porque permite que el organismo se recupere después del esfuerzo físico. Durante ese periodo se reparan los tejidos musculares, se recuperan reservas de energía y el cuerpo se adapta al entrenamiento.

Descansar también ayuda a reducir el riesgo de sobreentrenamiento y lesiones. En los ejercicios de fuerza, el descanso entre series permite recuperar energía, mientras que dejar tiempo entre sesiones facilita la recuperación de los grupos musculares trabajados.

Para Nadaud, el entrenamiento tampoco debería entenderse como un sacrificio. Lo define como una pasión y resume su filosofía con una frase: “Siempre te vas a arrepentir más de no haber ido que de haber ido. Así que hazlo”. Su consejo es trabajar día a día.

