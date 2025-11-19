Pasó de valer 40 millones a solo 2 y América lo quería con todas sus ganas, pero hoy otro club disfrutaría de sus encantos

Durante varios mercados anteriores, el nombre de Maximiliano Gómez apareció recurrentemente en conversaciones entre los aficionados del América. Gracias a su estilo de juego y su experiencia internacional muchos lo consideraban una opción ideal para competir por la Liga BBVA MX. Sin embargo, su llegada nunca se concretó y ahora podría fichar por otro equipo.

En Coapa intentaron seducir al delantero uruguayo en varias oportunidades, pero por diferentes motivos este nunca se sumó al club azulcrema. Ahora, de forma inesperada, todo apunta a que finalmente sí llegará al fútbol mexicano en este mercado invernal, pero para jugar en Santos Laguna.

El periodista Diego Domínguez informó que los Guerreros están seriamente interesados en el futbolista de Nacional de Uruguay para reemplazar a Bruno Barticciotto. Según los datos de Transfermarkt, el delantero, que llegó a valer 40 millones de euros hace unos años, hoy tiene una cotización de tan sólo €2,000,000.

La carrera de Gómez dio un giro brusco en los últimos años. Aquella versión que brilló en el Celta de Vigo y que llevó al Valencia a desembolsar una cifra cercana a los 40 millones de dólares quedó atrás y, a sus 29 años, se encuentra nuevamente jugando en Uruguay. ¿Recuperará su mejor nivel en Santos Laguna?

El América quiere avanzar en la Liguilla

Luego de dejar pasar la chance de acabar como líder de la Fase Regular y bajar al cuarto puesto, el América disputó un amistoso ante Los Angeles Galaxy en Estados Unidos y ya piensa al 100% en llegar lo más lejos posible en la Liguilla. Aunque su primer obstáculo no será fácil: Rayados de Monterrey.

Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25.

Por su parte, Santos Laguna finalizó en la onceava posición y se quedó a las puertas de competir en el Play-In. Con la llegada de Maxi Gómez, el equipo espera competir de mejor manera en el Clausura 2026. Será cuestión de tiempo para ver si el fichaje destaca y si las Águilas lamentan no haberlo comprado en el pasado.