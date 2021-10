Patrice Evra revela que fue víctima de abuso sexual

En los últimos años, deportistas y personajes famosos han sacado a la Luz revelaciones fuertes, desde abusos y malas experiencias que han tenido a lo largo de su vida.

Esta ocasión, el ex jugador de Francia, Patrice Evra alzó la voz, pues contó una de las peores vivencias de su niñez, pues reveló que fue víctima de abuso sexual de pequeño.

Evra en una entrevista para el Diario “The Times” contó que cuándo tenía 13 años de edad, uno de sus profesores lo hostigaba a tal grado de intentar quitarle la ropa.



“Me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho”, mencionó el ex futbolista.

En un adelanto de su biografía dio a conocer que hospedaba en casa de uno de sus maestros tres noches a la semana, después de clases y afirmó que cada que ese momento llegaba se le hacía un nudo en la garganta.

Evra tuvo miedo de contar sobre el abuso que sufrió

En dicha entrevista, el ex Manchester United relató que tuvo la oportunidad de denunciar a su agresor, pero mintió a la policía por miedo.

“Cuando jugaba para el Mónaco, la policía me llamó. Algunos niños se habían quejado de este hombre y la policía quería saber si había intentado hacerme algo. Como era famoso y tenía miedo de la reacción, mentí y dije que no”, puntualizó.

Mensaje de optimismo para los niños

Luego de confesarse, Evra dio un mensaje a los niños para aconsejarlos y en caso de que sufran de algo similar, lo cuenten y denuncien los actos de los que son víctimas.

“No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así. Si eres un niño y lees esto, no tengas miedo: cuéntalo. No hay que tener vergüenza”, culminó.