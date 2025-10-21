¿Cuál fue la pelea de boxeo más larga de la historia? Hubo 110 rounds

Hoy en día distintos eventos de boxeo cuentan con peleas que, de acuerdo a lo establecido previamente, cuentan con formatos de 3, 5, 8, 10, 12 o 15 rounds. Sin embargo, ¿sabías que hace más de un siglo se llevó a cabo una pelea de box que tuvo un total de 110 rounds?

Se trata, sin duda, de la pelea de boxeo más larga en la historia de la humanidad. Esta se llevó a cabo a finales de los años 1800 y tuvo como protagonistas a Jack Burke y Andy Bowen, quienes entrarán a la historia como los dos elementos que lograron este récord sin siquiera haberlo imaginado.

¿Cuándo y cómo se dio la pelea de boxeo más larga en la historia?

En el pasado, ni los rounds ni los jueces definían el tiempo de duración de un combate de boxeo para definir al ganador del mismo, por lo que hubo un sinfín de peleas que lograron extenderse durante mucho tiempo. Sin embargo, ninguna de ellas llegó hasta los 110 rounds obtenidos por Andy Bowen y Jack Burke.

🔥SABÍAS QUE LA PELEA DE BOX MAS LARGA DURO 110 ROUNDS🔥



Fue la disputa de:



🇺🇸Jack Burke 🆚 Andy Bowen🇺🇸



En el año 1893, una época donde las peleas no tenían límite de tiempo y se acababan hasta que uno de los luchadores no podía continuar pic.twitter.com/XfGhw7NvZK — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@Mr_Civico) April 19, 2024

Este combate de boxeo se llevó a cabo en Nueva Orleans, más específicamente en el Olympic Club, el 6 de abril de 1893. Los 110 rounds fueron de 3 minutos cada uno y este año quedó en la historia por tener la pelea más larga en la historia del deporte, la cual se dio a falta de una organización mundial del mismo. Fue así como el combate inició un jueves y, tras siete horas y 19 minutos, la pelea terminó al día siguiente.

Se sabe que el encuentro entre ambos pugilistas culminó con varias lesiones en los huesos de las manos de cada uno de estos; sin embargo, al final los dos obtuvieron una ganancia de 25 mil dólares, los cuales se recaudaron a lo largo del evento de más de siete horas de duración.

¿Quién fue el vencedor de la pelea de boxeo más larga de la historia?

Al final del round 110, ni Jack Burke ni Andy Bowen tuvieron la capacidad física para continuar la pelea. Ante este hecho, el juez central, de nombre John Duffy, tomó la decisión de que la batalla terminara en empate , por lo que ninguno de los dos se alzó con el triunfo en aquella larga noche.