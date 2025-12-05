Penta perdió 6 LUCHAS por el Título Intercontinental de la WWE en 2025; ¿quiénes fueron sus némesis?

Penta tuvo un año por demás interesante en la WWE, la empresa a la que siempre quiso llegar desde que comenzó su etapa como profesional. Y es que, si bien fue uno de los luchadores más activos del año, también dejó escapar varias oportunidades para quedarse con el Título Intercontinental.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Penta debutó en enero del 2025 con la WWE y, a partir de ese momento, fue uno de los activos más regulares en la zona midcard de la empresa. Tristemente para su causa, perdió las seis oportunidades que tuvo para consagrarse como Campeón Intercontinental de la misma, el tercer título más importante en la actualidad.

¿Contra qué rivales perdió Penta el Título Intercontinental de la WWE?

A lo largo del 2025 la WWE protagonizó un total de 15 luchas por el Título Intercontinental, lo cual lo convirtió en uno de los cinturones más populares de la empresa en este año. Dentro de estos combates Penta formó parte de 6; es decir, poco menos de la mitad de las luchas.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Lando Norris para ser el campeón de la F1?

Te puede interesar: ¿Quién fue la joya del boxeo francés que murió con 24 años de edad?

Tristemente, el Zero Miedo no pudo salir victorioso en ninguna de estas. La primera se llevó a cabo el 24 de marzo cuando cayó ante Bron Breakker para, posteriormente, perder en Wrestlemania 41 en un fatal de 4 esquinas ante el mismo Breakker, Finn Balor y Dominik Mysterio.

A partir de ahí, el oriundo de Ecatepec tuvo tres combates en mano a mano con el siguiente campeón, Dominik Mysterio, mismas que se llevaron a cabo entre abril y octubre de este año. Finalmente, su último encuentro por el Campeonato Intercontinental se dio el 1 de noviembre frente a Rusev y el mismo Dominik.

¿Cuál es el estado de salud de Penta tras su lesión?

Fue hace unas semanas cuando Penta sufrió una dolorosa caída en su enfrentamiento contra Solo Sikoa que significó una lesión en el hombro, misma que le ha impedido formar parte de las últimas ediciones de RAW . No obstante, se espera que vuelva a la WWE a inicios del próximo año.