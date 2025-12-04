El día en que Penta le pidió perdón a Místico por vender su máscara pirata

Penta es, en estos momentos, uno de los luchadores mexicanos más queridos y populares que existen gracias a la forma en cómo ha trabajado dentro de la WWE. Sin embargo, ¿sabías que en el pasado este vendió máscaras y una de las más cotizadas era la de Místico , figura del CMLL?

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Antes de su paso por las arenas, Penta tuvo un sinfín de trabajos y uno de ellos, precisamente, era el de vendedor de artículos de Lucha Libre. Una de las máscaras que más vendía era la de Místico, quien es considerado el último gran boom del deporte nacional gracias a su aparición hace más de dos décadas.

¿Penta le pidió perdón a Místico por vender su máscara pirata?

Durante una de las innumerables charlas que ha tenido con el youtuber Lalo Elizarras, Penta, el Zero Miedo, aceptó que en el pasado llegó a vender varias máscaras pirata para subsanar sus necesidades económicas y las del resto de su familia, incluyendo a su hermano Rey Fénix.

Te puede interesar: ¿Cuándo se revelará el calendario de la Copa Mundial de la FIFA?

Te puede interesar: ¿Quién será el luchador que enfrente a John Cena en su combate de retiro?

🔥 Penta vs Místico 🔥

Arena México

Viernes 26 de Julio. pic.twitter.com/ttqQRHD3XH — CARLOS 'LIONHEART' GARCÍA (@CarlosGarciaOf) July 27, 2024

La figura de la WWE confesó que la tapa de Místico era una de las más vendidas que tenía, esto recordando que el luchador es una estrella del CMLL y que, incluso, tuvo la posibilidad de formar parte de la empresa norteamericana, donde desafortunadamente no pudo brillar como hubiese deseado.

Ante tal situación, una vez que comenzó su faceta como luchador profesional, habló con el propio Místico y le pidió perdón por vender artículos piratas con su nombre. De hecho, reveló que lo llamó por su nombre real y le pidió una disculpa por este hecho, misma que el mexicano aceptó sin problemas.

¿Penta estará en AAA Guerra de Titanes 2025?

Será el 20 de diciembre cuando la AAA presente Guerra de Titanes 2025, un evento en el que supuestamente Penta haría mancuerna con Rey Fénix para enfrentar a El Grande Americano y Dominik Mysterio. Sin embargo, se desconoce si el combate se realizará debido a la lesión en el hombro que el mexicano padece actualmente.