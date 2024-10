Pentagón Jr.: ¿deja abierta la puerta a una partida a WWE?

El luchador Pentagón Jr. y su hermano Fénix, llevan semanas envueltos en los rumores sobre una contratación con la empresa WWE y su ingreso directamente al roster principal de la compañía.

Con mucha experiencia en México, tanto en Lucha Libre AAA, como en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y en los Estados Unidos como en muchas empresas independientes y desde hace algunos años con All Elite Wrestling, los Lucha Brothers tienen el talento y las tablas para ir a una empresa de esa categoría.

Son considerados, tanto Fénix como Pentagón Jr. en los dos más grandes promotores de la lucha libre mexicana al menos en el último lustro.

En el pasado José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido como Dos Caras Jr. Alberto del Río o Alberto ‘El Patrón’, fue quien representó a la lucha libre mexicana y desde hace más de 20 años Rey Mysterio es un gran representante.

Pentagón Jr. rompe el silencio sobre su salida a WWE

“Cada uno defiende sus intereses. AAA, CMLL, AEW los suyos y nosotros los nuestros. Yo sigo bajo contrato con AEW y mi presente, prefiero el aquí y el ahora. Y el aquí y ahora es AEW, si ellos han decidido ponerme o no en las luchas es decisión de ellos y yo estoy aquí para trabajar y es lo que voy a hacer.

Ya veremos qué pasa en unos meses. Ahora mismo no puedo hablar ni negociar con otras empresas porque a mí no me compete. Mi presente es AEW, sigo firme con ellos francamente, pero en el futuro no sé qué va a pasar”.