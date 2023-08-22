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Fútbol

Pep Guardiola ES BAJA del Manchester City tras operación en la espalda

El Manchester City ha tenido un arranque de temporada exitoso pero ahora, perderán a Pep Guardiola por un tiempo, tras una operación en la espalda

Pep Guardiola, técnico del Manchester City
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

El arranque de temporada para el Manchester City de Pep Guardiola, ha sido casi perfecto. Campeones de la Supercopa de Europa y dos victorias en dos partidos de la Premier League. Sin embargo, la Community Shield la perdieron en penales ante el Arsenal.

Pese al gran arranque de la campaña, ahora deberán adaptarse a estar sin Pep Guardiola durante algún tiempo, ya que el entrenador deberá recuperarse tras una operación de espalda a la que fue sometido.

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Manchester City anuncia estado de salud de Pep Guardiola

Mediante sus redes sociales, el Manchester City confirmó que Pep Guardiola fue operado por un problema en la espalda y por lo tanto, deberá tomar algún tiempo de recuperación. No se dice exactamente cuánto tardará en volver.

Pep Guardiola ha sido operado hoy de forma rutinaria por un problema en la espalda. Todo el mundo en el Manchester City le desea a Pep una pronta recuperación y esperamos verlo pronto de vuelta en Manchester.

El siguiente partido del Manchester City será en la Premier League, cuando visiten al Sheffield United dentro de la tercera jornada. Posteriormente recibirá al Fulham y luego volverá a jugar como visitante, para enfrentar al West Ham.

Durante la ausencia de Guardiola, el encargado de llevar al Manchester City será Juanma Lillo. Habrá que esperar para saber si la no presencia de Pep termina afectando al rendimiento del actual campeón de la Premier y la Champions League.

Los números de Pep Guardiola con el Manchester City

Desde que llegó en 2016, Pep Guardiola ha dirigido 417 partidos y su rendimiento ha sido espectacular. En total ha sumado 308 victorias, a cambio de 49 empates y 60 derrotas. Además, ha creado una hegemonía en Inglaterra.

En cinco ocasiones ha conquistado la Premier League, mientras que llevó al club a ganar la Champions League por primera vez en la historia, al igual que la Supercopa de Europa. Es por eso que ha sido "tentado" por otros equipos en Arabia y en algún momento, también por la Selección de Brasil pero siempre ha elegido mantenerse con los 'citizens'.

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