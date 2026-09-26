Pese a sus errores con Cruz Azul, Kevin Mier aumenta su precio y sorprende a todos

Kevin Mier atraviesa una etapa de cuestionamientos por varias acciones que se le relacionaron con errores que le costaron a Cruz Azul goles e incluso puntos. No obstante, el arquero, quien también ha recibido críticas de Colombia, aumentó su precio recientemente, hecho que sorprendió a todos.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el colombiano se cotiza en el mercado, pues pasó de valer 6 a 7 millones de euros, que en pesos mexicanos son más de 141 millones de pesos. La cifra es cuestionable porque llegó después de 2 encuentros en los que fue señalado por jugadas que influyeron en el marcador.

El colombiano se cotiza en el mercado, pues pasó de valer 6 a 7 millones de euros.|Club de Futbol Cruz Azul

Los errores que ha cometido Kevin Mier

Uno de los errores más recientes del portero ocurrió contra América en el Clásico Joven del Apertura 2026. Cruz Azul ganó 4-3, pero el encuentro terminó con cuestionamientos sobre una intervención del colombiano en uno de los tantos azulcremas que le metió presión a la Máquina.

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La equivocación más reciente fue ante Monterrey. En la parte baja, Jeremy Márquez entregó la pelota hacia atrás y Mier intentó resolver la jugada bajo presión. El guardameta no consiguió controlarla y dejó su arco expuesto para que César Garza anotara su primer gol tras su regreso a Rayados.

El mayor precio de Kevin Mier

El colombiano tiene actualmente un valor de 7 millones, pero en algún momento superó esta cifra. A finales de 2024, el portero tenía un precio de 8 millones de euros (161.5 millones de pesos) en su primer torneo con el conjunto de la Noria, al que llegó después de jugar para el Atlético Nacional.

Pese a los errores, Mier fue convocado por su selección para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, luego de quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este sábado 26 de septiembre buscará la titularidad para enfrentarse a la Selección Mexicana.