Pide a gritos la titularidad en el América, pero no convence a André Jardine pese a ser mejor que Sergio Ramos

Ramón Juárez está pidiendo a gritos la titularidad en el América. El defensa central es uno de los que más se compromete en la zona baja de los azulcremas y siempre le da buenos resultados a André Jardine. El canterano de las Águilas fue mejor que Sergio Ramos en la última jugada del América vs Monterrey y le ganó en el saltó. Con ese cabezazo las Águilas igualaron y no se llevaron otra derrota en el Apertura 2025. El resultado final terminó 2-2 y Juárez supo tanto contener el ataque de Rayados como ser letal al frente.

André Jardine, entrenador del América, reconoce la disposición de Ramón Juárez y lo importante que se ha convertido para el grupo. Pese a lo anterior, el timonel brasileño resaltó que Igor Lichnovsky es un pilar para él por su trayectoria y lo que le ha ayudado al equipo. Mencionó que seguirá con las rotaciones y dio a entender que ninguno de los dos será prioridad en su esquema de juego.

Archivo Ramón Juárez puede emigrar a Europa, según la IA.

“Felicitar a Ramón (Juárez). Tengo una consideración grande por Igor (Lichnovsky) porque es de jerarquía, recordar su importancia en los dos primeros títulos incluso jugando con Ramón. Sus características me dicen que no pueden estar mucho tiempo porque pierden ritmo y deben estar en buena forma siempre para jugar el nivel que juegan. Ramón tendrá futuro en selección mexicana e Igor es referente de la selección chilena. La afición debe ser feliz de tener a dos centrales de este nivel porque estamos muy bien cubiertos”, mencionó Jardine al término del partido.

¿Ramón Juárez o Igor Lichnovsky, los números son reveladores?

En la defensa, André Jardine y el América pueden estar tranquilos, pues tiene jugadores de mucha experiencia. En las últimas semanas, se ha mencionado mucho si el timonel brasileño debe de sentar de manera definitiva al chileno y darle más oportunidad al mexicano. Al final los dos cuando les ha tocado estar dentro del terreno de juego han hecho lo mejor que está en sus manos.

Por un lado, Juárez ha disputado seis partidos y cinco de ellos los ha jugado de titular. Se ha hecho presente con un gol y fue el de la pasada jornada cuando igualó los cartones ante el Monterrey. Por su parte, las cifras que maneja Igor no son muy distintas, pues de cinco partidos en cuatro ha saltado como titular y también llega un gol. Jardine tiene en sus manos la decisión, pues también cuenta con Néstor Araujo, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Miguel Vázquez, todos para jugar de centrales.