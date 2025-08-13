Piden reemplazar a Hugo Camberos por este crack en Chivas (aunque una vez se peleó a empujones con ellos)

Chivas ha sufrido algunas bajas durante este comienzo del Apertura 2025 y, ahora, todos los ojos están puestos sobre Hugo Camberos, quien podría dar el salto a Europa en los próximos días . Resulta que el Brujas de Bélgica ofertó 6 millones de dólares por la totalidad de su ficha y, ante esto, aficionados del Guadalajara piden por la llegada de un futbolista que se peleó con la plantilla hace unos días: Óscar Macías.

Resulta que Futboltuber, fuente muy seguida por aficionados de Chivas, explicó que en caso de que Camberos abandone el Rebaño, la directiva debería ir en busca de un mediocampista y no reforzar el ataque pese a perder al extremo. En este contexto, el youtuber propuso al mediocampista de Atlético San Luis, Óscar Macías. Por otro lado, el canterano Dylan Guajardo fue baja de Chivas en este mercado de fichajes .

@oscarmacias7 Óscar Macías es el jugador que la afición de Chivas pide

¿Qué opinan los aficionados de Chivas sobre el posible fichaje de Óscar Macías?

En la red social de X, la afición de Chivas cree que contratar a Óscar Macías nuevamente es una gran idea. “El siguiente debe ser Óscar Macías (en regresar), tenerlo como una variante en medio campo sería muy bueno”, sentenció un fanático, mientras que otro suplicó por su vuelta: “Óscar Macías, regresa”, expresaron en las redes sociales.

@Chivasregu

TE PUEDE INTERESAR:



Por otro lado, ciertos aficionados mencionaron que Macías nunca debió salir de Chivas, mientras que otro culpó a la directiva sobre cómo se manejó con su salida: “Si hubieran hecho una buena planeación quizá nunca se debió de haber ido como muchos jugadores del tapatío que salieron Campeón de Campeones”.

¿Cómo fue el paso de Óscar Macías por Chivas?

Si bien es cierto que Macías se formó en la academia de Chivas, nunca pudo debutar con el primer equipo. Fue cedido a varios equipos de la Liga Expansión como el Zacatepec, Lobos BUAP, entre otros. Sin mucho brillo, en el año 2020 el Guadalajara decidió ponerle fin a la estadía de Macías y fichó por el CD Tapatío del ascenso mexicano. En la actualidad, destaca jugando para Atlético San Luis.

La pelea de Óscar Macías contra Chivas

Sucedió en el debut de Chivas en el Apertura 2025, cuando el equipo de Gabriel Milito jugó contra Atlético San Luis. Resulta que Macías tuvo una fuerte discusión con Erick Gutiérrez, la cual incluso llegó hasta los empujones. No obstante, el altercado no pasó a mayores, por lo que no sería un impedimento para que Guadalajara contemple su fichaje.