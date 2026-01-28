¡ATENCIÓN! Mikel Arriola y la FMF revelan plan de trabajo para cuidar a los futbolistas mexicanos

Dentro del futbol mexicano se ha trabajado en distintas áreas en los últimos años para impulsar su desarrollo a lo largo y ancho del país, sin embargo, uno de los puntos donde más se ha enfatizado es en el salvaguardar a los futbolistas mexicanos y el cuidar de su proceso desde categorías inferiores, las cuales parten desde la sub 15 hasta llegar a la máxima categoría de la Liga BBVA MX.

“Siempre se habla del jugador, nosotros somos un modelo único en el mundo, por qué somos la única casa que tiene adentro las ligas y la Selección Mexicana, si ustedes van a Europa allá está la liga y la federación con el mandato de política pública formal, pero no necesariamente van en el mismo carril, el modelo del futbol mexicano lo que hace es que obliga a los clubes a desarrollar desde sub 15, algunos lo hacen desde más abajo, pero oficialmente desde la sub 15 y después llevar al jugador a la primera división”, comentó Mikel Arriola sobre el formato bajo el cual trabaja la Federación Mexicana de Futbol y la Selección Mexicana.

Los aspectos que faltan de cara al Mundial 2026

A falta de menos de seis meses para que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún algunas selecciones no definen su sede de entrenamientos a lo largo de la justa, situación que se le cuestionó a Mikel Arriola en una serie de preguntas y respuestas

“Todavía estamos en el término para que la FIFA nos vaya a notificar qué selecciones van a qué sedes, sobre todo de entrenamiento de las 12 que hay en el menú mexicano. El plazo vence en los siguientes días, tendremos información definitiva”, informó el dirigente de la FMF en relación a las sedes de entrenamiento en suelo azteca.

Federación Mexicana de Futbol anuncia alianza en Puebla

En un evento realizo en la capital del país la Federación Mexicana de Futbol encabezada por Mikel Arreola, Ivar Sisniega e Iñigo Riestra anunciaron una alianza en Puebla, con el fin de estar cerca del desarrollo de los futbolistas, entrenadores capacitados y gente relacionada al deporte en dicha entidad.

