PlayStation elimina más de 1,000 JUEGOS; esta es la poderosa razón

PlayStation se ha convertido en la consola más importante de distintos mercados a nivel mundial, siendo el mexicano uno de los más interesantes respecto a este punto. Ante tal situación, sorprendió de manera trascendente la noticia que indica que Sony tiene en mente eliminar más de 1,000 juegos de la consola.

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Todo esto guarda relación con la tienda online de la PlayStation, la cual es una de las más populares que existen en cuanto a consolas de videojuegos se refiere. Esta cuenta con una ola inmensa de títulos que pueden ser jugados -o no- por los gamers, mismos que recientemente supieron que más de 1,000 juegos serán borrados.

¿Por qué PlayStation planea borrar más de 1,000 juegos?

De acuerdo con un informe reciente del portal Delisted Games, una nueva acción de Sony llega apenas unas semanas después del recorte de 1,200 juegos y tiene que ver con un asunto similar, pues la PlayStation tiene en mente borrar alrededor de 1,000 juegos más en las próximas fechas.

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Vale decir que, de acuerdo con los organizadores de Sony, muchos de estos títulos tienden a entorpecer la búsqueda de proyectos o videojuegos por demás interesantes en la plataforma. En otras palabras, los expertos consideran que estos títulos, en esencia, solo sirven para engrosar el catálogo sin tener una calidad clara para el usuario.

Ahora, Sony va directamente contra Nostra Games, editor con sede en Chipre que en su momento publicó alrededor de 700 títulos en la tienda digital a través de juegos de baja calidad, mismos que ya han desaparecido por completo. Se trata, entonces, de hacer una actualización en el marco de mejorar las entregas a sus suscriptores.

¿Cuál es la intención de Sony al borrar más de 1,000 juegos?

Sony quiere mantener a PlayStation en lo más alto en cuanto a ventas de consolas y videojuegos se refiere. Para ello, ha reforzado sus deseos de controlar, casi por completo, la proliferación de titulares que tengan baja calidad a fin de elevar aquellos que son perfectos para la audiencia.