¿Cuál será la playera que usará México en su partido ante Polonia?

La FIFA es la encargada de elegir las indumentarias que las selecciones vestirán durante sus partidos en Qatar 2022.

En caso de que las tonalidades de los uniformes que se enfrenten sean similares, el organismo rector del futbol en el mundo es el que decreta las combinaciones de vestimenta a las que tendrán que recurrir.

Influye también cuál sea el equipo local y cual el visitante de acuerdo al calendario.

La Selección Mexicana debutará en el Mundial de Qatar 2022 el 22 de noviembre en el Estadio 974 ante su similar de Polonia.

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¿Cómo vestirá México contra Polonia?

El conjunto dirigido por el argentino, Gerardo el ‘Tata’ Martino, será el local en su duelo frente a la Polonia de Robert Lewandoski. Esto se debe a mero azar desde que se sortearon los grupos del Mundial en abril del presente año.

Al ser locales, México vestirá su uniforme tradicional. Playera verde, shorts blancos y calcetas rojas. El portero seleccionado para disputar el partido lucirá una equiparación azul.

La Selección de Polonia saltará al campo de juego con playera blanca, shorts rojos y calcetas blancas mientras que su portero saldrá de amarillo.

Ya están definidos los uniformes que usaran todos los equipos durante la fase de grupos. El cuadro Azteca usará la camiseta verde en sus tres partidos de primera ronda. Lo que cambiará serán las combinaciones que utilice.

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¿Cuál playera usará México vs Argentina?

En el segundo partido de grupos, la Selección Azteca se enfrentará a la que es para muchos la favorita para levantar la Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi. México usará el mismo uniforme que contra Polonia, solamente cambiará la vestimenta del portero. Esta vez será anaranjado. Argentina saldrá con su típica playera albiceleste y shorts y calcetas negras. Y el arquero usará una equipación verde.

¿Cuál playera usará México vs Arabia Saudita?

Será hasta el tercer encuentro que el conjunto mexicano modifique su vestimenta. Usará la misma camiseta, la novedad será que los shorts también serán verdes. Las calcetas serán iguales a los partidos anteriores y el portero volverá a utilizar el azul. Arabia Saudita portará un uniforme todo banco, excepto el guardameta quien se presentará de amarillo.

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