“Esta Selección puede hacer historia” - Miguel Herrera

El Mundial de Qatar 2022 ha comenzado y con ello se aproxima el debut de la Selección Mexicana en el torneo, a lo que el ex entrenador de la escuadra nacional, Miguel Herrera declaró que no será hasta el encuentro ante Polonia que el combinado mexicano sienta la presión de una Copa del Mundo, debido a su alto grado de importancia para avanzar a la primera instancia de eliminación directa.

“Están aclimatándose y creo que empiezan a vivir realmente lo que es el Mundial porque así nos pasó en Brasil. Los muchachos empiezan a meterse de lleno en el primer partido, que va a ser el más importante porque sin duda alguna tanto Polonia como México saben que es el encuentro que realmente transciende si quieren avanzar de la fase de grupos. Ya empiezan a sentir ese gusano por dentro de estar dentro del Mundial.”

De igual manera, el “Piojo” señaló la presión que genera el no poder acceder a cuartos de final por la regularidad que ha mostrado México para avanzar de fase de grupos en sus últimas siete participaciones y la posibilidad de que el equipo mexicano trascienda en este mundial.

El quinto partido es una gran presión

“Es una presión muy grande hablar del famoso quinto partido. Recuerdo cuando nosotros llegamos a Brasil. No pensábamos en cinco partidos, pensábamos en siete, no es porque llegues a la final, es por jugar también el tercer y cuarto lugar. Desafortunadamente caímos en octavos. Al final se convierte en una olla a presión porque, en los últimos siete mundiales, las únicas selecciones que han pasado la fase de grupos hemos sido México y Brasil. Pero yo conozco a muchos de estos jugadores y creo que si se conectan pueden hacer historia.”

¿Regresaría a la Selección Mexicana?

Por último, externó su deseo por regresar a la dirección técnica de la Selección Azteca en caso de abrirse la oportunidad en entrevista para EFE.

“Por ahí se ha escuchado que Martino no seguirá, entonces si hay esa posibilidad y mi nombre esta ahí y me hablan... estoy listo y me encantaría dirigir en un Mundial donde ser local, sin duda alguna.”

