Galería: Estas han sido las playeras de México en los mundiales

Simplemente espetaculares. Después de perderse el Mundial de Italia 1990, la Selección Mexicana regresó a una justa en Estados Unidos 1994, donde los diseños de las playeras comenzaron a ser únicos y especiales para los jugadores que representaron a México.

Normalmente los colores que dominaron eran el verde y blanco, sobre las camisolas, con las calcetas rojas para emular los colores de la bandera nacional. Algunos otros, como el Francia 1998, estampó un calendario azteca que recordaba a nuestros ancestros.

Uniformes alternativos de México en los mundiales

Fue hasta el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la Selección Azteca rompió la tradición y su segundo equipamento fue negro. Incluso durante dicha justa, en su debut, ante el anfitrión usaron el uniforme negro. Para Brasil 2014, la playera de visitante fue color rojo, la cual ocuparon frente a los locales.

Para Rusia 2018 regresó el tradicional verde, blanco y rojo como locales, y el segundo equipo fue blanco con short rojo y calcetas rojas.