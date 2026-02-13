PlayStation 5 vuelve a la cima; así superó en ventas a Nintendo en los últimos meses

Mucho se ha hablado respecto a la enorme rivalidad que se ha fraguado entre la PlayStation 5 y la Nintendo Switch 2 en cuanto a ventas se refiere, lo cual ha hecho que, de manera automática, la Xbox Series quede en tercer lugar en cuanto al gusto del público a nivel mundial.

Dicho lo anterior, y pese a que el 2025 fue un año complicado para Sony en este aspecto, la compañía recientemente presumió un nuevo golpe ante su rival, mismo al que supuestamente habría vencido en ventas en los últimos meses, más precisamente en el periodo de Navidad.

¿PlayStation 5 superó en ventas a la Nintendo Switch 2 en Navidad 2025?

De acuerdo con información del portal Vandal, la PlayStation 5 fue la consola más vendida en los últimos tres meses del año. Esta noticia resalta luego de vencer a la Nintendo Switch 2, consola que se había convertido en la más popular a lo largo del año pasado a nivel mundial.

Este periodo de tiempo, el cual abarca momentos importantes en Estados Unidos como el Black Friday y Navidad, fue para la PlayStation 5. La fuente antes mencionada indica que, de octubre a diciembre de 2025, Sony logró superar la cifra de los 8 millones en ventas; es decir, un millón más de lo logrado por Nintendo.

Este informe se dio a conocer el pasado 5 de febrero, mismo que indica que Sony, mediante su PS5, logró sumar alrededor de 8 millones de consolas. Cabe mencionar que la PlayStation 5 se puso a la venta desde el 2020, por lo que, en estos seis años de vida, ha vendido poco más de 92 millones de unidades, según la fuente.

¿Cuándo saldrá a la venta la PlayStation 6?

Si bien en los últimos días se revelaron nuevos detalles en torno a la llegada de la PlayStation 6, vale mencionar que Sony no ha confirmado una fecha exacta de su lanzamiento, en parte, por las grandes ventas que la PlayStation 5 sigue registrando, por lo que su arribo podría ser hasta 2027 o 2028.