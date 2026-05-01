PlayStation Plus se despide de 8 juegos para mayo 2026; ¿cuáles son?

¡Es un hecho! Después de varios días de especulación y de filtraciones en torno a la consola principal de Sony, finalmente la PlayStation, a través de su apartado Plus, dio a conocer que ocho juegos ya no formarán parte de su barra online a partir de mayo del 2026.

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Como sabes, la PlayStation realiza una serie de actualizaciones mensuales con las cuales ingresa nuevos títulos a su barra online Extra y Premium. Esta situación, sin embargo, los obliga a deshacerse de otros videojuegos a fin de que su catálogo no sea demasiado “atascado” para sus suscriptores.

¿Qué juegos desaparecen de la PlayStation Plus a partir de mayo?

Posiblemente, el título más llamativo de este apartado es Control: Ultimate Edition, misma que cuenta con una de las historias más interesantes de los últimos años y que, durante este 2026, tendrá una secuela llamada Control: Resonant, lo cual causó cierta molestia entre los suscriptores de la PlayStation.

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Starting today, more games benefit from new PSSR upscaling on PS5 Pro, including:



☑️ Silent Hill f

☑️ Final Fantasy VII Rebirth

☑️ Monster Hunter Wilds

☑️ Alan Wake II

☑️ Control



Plus more on the way. Full details here: https://t.co/7VrGM08gHG pic.twitter.com/aFFDMerObS — PlayStation (@PlayStation) March 16, 2026

El apartado Extra y Premium también le dirá adiós a un juego deportivo como lo es el MotoGP 25 para la PS5, mismo que en su momento fue realmente exitoso. Del mismo modo, el Mortal Shell para la PS4, así como el Mortal Shell Enhanced Edition para la PS4 y la PS5 también desparecerán.

Sand Land, título basado en una obra de Akira Toriyama, también se despide en mayo de este año. Finalmente, la PlayStation también confirmó las bajas de otros videojuegos como The Dark Picture Anthology: Little Hope, Soul Hackers 2 y The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan.

¿Cuándo se produjo el anuncio de las bajas de estos videojuegos en la PlayStation?

Como se ha hecho habitual, el anuncio de Sony se dio hace unos días y al mismo tiempo que la PlayStation Plus Extra y Premium confirmaba el arribo de otros títulos, lo cual hizo que los suscriptores no enfurecieran del todo con la baja de estos videojuegos.