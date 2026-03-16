PlayStation Plus confirma JUEGOS GRATIS para finales de marzo 2026

Los amantes de los videojuegos han recibido excelentes noticias, pues aquellos que cuenten con una suscripción para la PlayStation Store recibirán varios juegos completamente gratis en este cierre de marzo del 2026. Si quieres conocer más, entonces quédate con nosotros.

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Tal y como se ha vuelto costumbre, el cierre de mes funge como el momento perfecto para que distintas consolas lancen nuevos títulos para sus usuarios. Una de ellas es la PlayStation Store, la cual está lista para lanzar una cantidad importante de videojuegos para tener días llenos de júbilo y diversión.

¿Qué juegos llegarán gratis a la PlayStation Store en este cierre de marzo?

Se trata, sin duda, de una de las actualizaciones más ambiciosas que la consola de Sony tendrá, pues en medio de un mes bastante interesante para la compañía, recientemente se supo que la PlayStation Store contará con varios títulos tanto en los niveles Extra como Premium a fin de mantener el interés de sus seguidores.

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The PlayStation Plus Game Catalog for March includes:



🛡️ Warhammer 40,000: Space Marine 2

🏈 EA Sports Madden NFL 26

🃏 Persona 5 Royal

🩸 Blasphemous 2

…and more. The full lineup https://t.co/1Y1OpT6UyZ pic.twitter.com/pLtGgFrPRS — PlayStation (@PlayStation) March 11, 2026

Y es que, de acuerdo con información filtrada por el insider Billbil-Kun, será el próximo 17 de marzo cuando la PlayStation Store lance títulos realmente llamativos como el Madden NFL 2026, Persona 5 Royal, Warhammer 40,000 Space Marine 2 y, finalmente, el Blasphemous 2.

Esta mezcla de géneros es una apuesta arriesgada, pero interesante de parte de Sony a fin de juntar varios títulos con un nombre potente para que, así, sus seguidores tengan muchas horas de diversión y estén conscientes de las entregas que pueden recibir a lo largo de los próximos meses.

¿Por qué la PlayStation Store espera mucho tráfico en estos días?

Hay que tener en cuenta que algunos juegos que llegarán gratis a la PlayStation Store, como el Madden NFL 2026 o el Space Marine 2, cuentan con un elevado tamaño. Esta situación, lógicamente, hará que el tráfico entre los servidores sea importante durante su lanzamiento, hecho que debes considerar.